Receta de alfajores con tapa de cereales: una opción fácil para los días de lluvia

Receta de alfajores con tapa de cereales para los días de lluvia.

Los alfajores son un clásico argentino que siempre acompañan las tardes de merienda. Con esta receta vas a poder preparar alfajores con tapas hechas a base de cereales y chocolate, una propuesta que combina crocancia, dulzura y mucha practicidad. Ideal para esos días de lluvia en los que quedarse en casa cocinando se convierte en plan.

Además de ser riquísimos, requieren pocos ingredientes y no demandan horno. Con granola, copos de maíz y chocolate se logran unas tapas firmes y crujientes que, rellenas con dulce de leche repostero, se transforman en un bocado irresistible.

Ingredientes para los alfajores con tapa de cereal (rinde 6 alfajores)

120 g de chocolate cobertura

1 cucharada de mantequilla de maní

½ taza de granola

½ taza de copos de maíz (clásicos o de chocolate)

Dulce de leche repostero, cantidad necesaria

Los alfajores con tapa de cereal son una propuesta ideal para acompañar una merienda.

Preparación paso a paso

Derretí el chocolate cobertura a baño maría o en microondas, en intervalos cortos para evitar que se queme.

Sumá la mantequilla de maní y mezclá bien hasta integrar.

Incorporá la granola y los copos de maíz, mezclando suavemente hasta cubrir todos los cereales.

Colocá porciones en moldes de silicona o cápsulas de muffins, presionando un poco para dar forma. Llevá a la heladera por 30 minutos o hasta que solidifiquen.

Desmoldá con cuidado, rellená una tapa con dulce de leche repostero y cerrá con otra.

Repetí el procedimiento hasta formar todos los alfajores y conservá en heladera.

Estos alfajores con tapas de cereales son una manera creativa de reinventar un clásico. Crujientes por fuera, suaves por dentro y con el infaltable dulce de leche, son la excusa perfecta para compartir y endulzar cualquier tarde gris.