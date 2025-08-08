Alfajores de maicena: la receta de Elba Rodríguez, la exMasterChef

El secreto está en el azúcar impalpable, que da una textura más suave.

¿Querés preparar alfajores de maicena como los de la panadería pero en casa? Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef Argentina 2014, compartió su receta infalible con un ingrediente secreto que los hace irresistibles. Acá te contamos todos los detalles para que te salgan perfectos.

Cuál es el secreto infalible de Elba para conseguir una masa suave

La clave de estos alfajores está en el azúcar impalpable, un ingrediente que no suele usarse en las recetas tradicionales. Según Elba, este tipo de azúcar le da una textura más fina y delicada a las tapitas, logrando ese toque profesional que todos amamos. Un truco sencillo pero revolucionario.

Ingredientes económicos y fáciles de conseguir

La receta de Elba no solo es deliciosa, sino también económica y rendidora. Con pocos ingredientes, podés hacer más de 15 alfajores. Acá te dejamos la lista exacta:

125 g de manteca pomada (tiene que estar bien blanda)

1 huevo + 1 yema

Esencia de vainilla (unas gotitas)

200 g de almidón de maíz (maicena)

100 g de harina 0000

½ cucharadita de polvo para hornear

Dulce de leche repostero (el mejor para el relleno)

Coco rallado (para decorar)

El toque mágico: 100 g de azúcar impalpable

La masa debe reposar en frío para que sea fácil de manipular.

Paso a paso: cómo hacer los alfajores de maicena perfectos

Mezclá la manteca con el azúcar impalpable

Lo primero es integrar bien la manteca pomada con el azúcar. Este paso es clave para lograr una masa suave y homogénea. Agregá el huevo, la yema y la vainilla

Batí hasta que todo quede bien unido. No hace falta usar batidora: con una espátula o tus manos es suficiente. Incorporá los secos tamizados

Pasá por un colador la maicena, la harina y el polvo para hornear. Mezclá todo con movimientos envolventes para no endurecer la masa. Dejá reposar la masa en frío

Envolvela en film y mandala a la heladera unos 30 minutos. Así, la masa tomará consistencia y será más fácil de estirar. Cortá las tapitas y hornealas

Estirá la masa (unos 5 mm de grosor) y cortá círculos. Colocalos en una placa enmantecada y llevalos al horno precalentado a 170°C por 8 minutos. Prestale atención al horno y cuidá las tapitas para que no se doren demasiado. Armá los alfajores con dulce de leche

Una vez frías, rellená las tapitas con dulce de leche repostero. Pasá los bordes por coco rallado o espolvoreá con azúcar impalpable para el toque final.

Usá dulce de leche repostero para que no se corra al armarlos.

Tips de Elba para que queden como los de panadería