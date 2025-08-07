Seguro nunca los probaste: así se hacen estos rolls de zucchini saludables y llenadores

En un momento donde la alimentación consciente gana terreno, muchas personas buscan recetas que combinen sabor, practicidad y nutrición. Pero para algunas personas puede resultar un gran desafío el hecho de sumar variedad de verduras y cocinarlas de alguna forma rápida y con buena pinta.
En ese sentido, los rolls de zucchini se convirtieron en una de las propuestas más compartidas en redes sociales. Se trata de una receta versátil, sin harinas, que puede adaptarse tanto a un almuerzo liviano como a una entrada elegante. Así, se sumar verduras a la dieta diaria sin necesidad de invertir mucho tiempo en la cocina.
Además de ser bajos en calorías y aptos para celíacos, los rolls de zucchini permiten múltiples combinaciones, ya que pueden rellenarse con queso, vegetales, jamón, pollo desmenuzado o incluso versiones completamente veganas. El secreto está en cortar el zucchini en finas láminas, ablandarlas y armar pequeños rollitos que se cocinan o se sirven fríos, según la variante elegida.
Cómo hacer rolls de zucchini: el paso a paso
Ingredientes:
-
2 zucchinis grandes
-
150 g de queso crema o ricota
-
100 g de jamón cocido, palta o vegetales salteados (opcional)
-
Sal, pimienta y aceite de oliva
-
Queso rallado (para gratinar, si se hornea)
Paso a paso:
-
Lavar bien los zucchinis y cortarlos en láminas finas a lo largo. Lo ideal es usar una mandolina, pero también se puede hacer con cuchillo afilado.
-
Cocinar las tiras unos minutos en la plancha o sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que estén flexibles. Esto ayuda a que no se quiebren al enrollarlas.
-
Dejar enfriar las tiras y luego colocar una cucharada del relleno elegido en un extremo.
-
Enrollar con cuidado hasta formar un cilindro.
-
Para una opción fría, llevar a la heladera por 15 minutos antes de servir. Para una versión caliente, acomodar los rolls en una fuente, espolvorear con queso rallado y gratinar en horno fuerte por 10 minutos.