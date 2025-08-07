Seguro nunca los probaste: así se hacen estos rolls de zucchini saludables y llenadores.

En un momento donde la alimentación consciente gana terreno, muchas personas buscan recetas que combinen sabor, practicidad y nutrición. Pero para algunas personas puede resultar un gran desafío el hecho de sumar variedad de verduras y cocinarlas de alguna forma rápida y con buena pinta.

En ese sentido, los rolls de zucchini se convirtieron en una de las propuestas más compartidas en redes sociales. Se trata de una receta versátil, sin harinas, que puede adaptarse tanto a un almuerzo liviano como a una entrada elegante. Así, se sumar verduras a la dieta diaria sin necesidad de invertir mucho tiempo en la cocina.

Además de ser bajos en calorías y aptos para celíacos, los rolls de zucchini permiten múltiples combinaciones, ya que pueden rellenarse con queso, vegetales, jamón, pollo desmenuzado o incluso versiones completamente veganas. El secreto está en cortar el zucchini en finas láminas, ablandarlas y armar pequeños rollitos que se cocinan o se sirven fríos, según la variante elegida.

Cómo hacer rolls de zucchini: el paso a paso

Ingredientes:

2 zucchinis grandes

150 g de queso crema o ricota

100 g de jamón cocido, palta o vegetales salteados (opcional)

Sal, pimienta y aceite de oliva

Queso rallado (para gratinar, si se hornea)

Paso a paso: