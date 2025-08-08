Receta de oro para hacer canastitas de pollo sin harina, bien sabrosas y fáciles de preparar.

Existe una receta de oro ideal para preparar unas canastitas de pollo sin harina, sin TACC libre de gluten, deliciosas y saludables. Si querés comer empanadas en forma de canastita pero no podés o no querés consumir harinas, ya sea por un problema de salud o una decisión personal, no te preocupes. Afortunadamente, existen muchas recetas en Internet de canastitas sin harina fáciles de preparar.

Esta receta fue compartida por el chef amateur Edgar Flores en su cuenta de TikTok (@edgarfloresok) y es muy sencilla de preparar. Ni siquiera vas a necesitar comprar harinas sin gluten para reemplazar la harina de trigo tradicional. Simplemente se prepara mezclando tres ingredientes que seguramente tengas en tu casa: pechuga de pollo, huevos y diente de ajo.

Receta de canastitas de pollo sin harina

Ingredientes

Para las canastitas

1 pechuga de pollo

2 huevos

1 diente de ajo (opcional)

Sal y pimiento a gusto

Para el relleno

1 cebolla

1/2 morrón rojo

1 zapallito verde

1/2 zanahoria

Aclaración: podés usar de relleno las verduras que vos quieras.

Preparación