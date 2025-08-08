Receta de oro para hacer canastitas de pollo sin harina, bien sabrosas y fáciles de preparar

Existe una receta de oro ideal para preparar unas canastitas de pollo sin harina, sin TACC libre de gluten, deliciosas y saludables. Si querés comer empanadas en forma de canastita pero no podés o no querés consumir harinas, ya sea por un problema de salud o una decisión personal, no te preocupes. Afortunadamente, existen muchas recetas en Internet de canastitas sin harina fáciles de preparar.
Esta receta fue compartida por el chef amateur Edgar Flores en su cuenta de TikTok (@edgarfloresok) y es muy sencilla de preparar. Ni siquiera vas a necesitar comprar harinas sin gluten para reemplazar la harina de trigo tradicional. Simplemente se prepara mezclando tres ingredientes que seguramente tengas en tu casa: pechuga de pollo, huevos y diente de ajo.
Receta de canastitas de pollo sin harina
Ingredientes
Para las canastitas
-
1 pechuga de pollo
-
2 huevos
-
1 diente de ajo (opcional)
-
Sal y pimiento a gusto
Para el relleno
-
1 cebolla
-
1/2 morrón rojo
-
1 zapallito verde
-
1/2 zanahoria
-
Aclaración: podés usar de relleno las verduras que vos quieras.
Preparación
-
En una procesadora o licuadora, verter la pechuga de pollo, los huevos, el diente de ajo y la sal y pimienta a gusto. Mezclar muy bien.
-
Aceitar un molde (puede ser para muffins, por ejemplo) para darle forma a la canastita y verter ahí la masa.
-
Llevar al horno hasta que se dore.
-
Mientras, preparar el relleno con todas las verduras que quieras. Saltearlas en una sartén y agregárselas a las canastitas.
-
¡Listo!