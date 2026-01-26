Sorpresa en el folklore por el video del Chaqueño Palavecino cantando una canción de Los Manseros Santiagueños

El Chaqueño Palavecino comenzó su carrera artística luego de trabajar muchos años de colectivero y camionero.

El Chaqueño Palavecino se convirtió en uno de los más populares cantores del folklore argentino y, si bien cumplió 40 años de una trayectoria llena de éxitos, su camino comenzó cuando ya había superado la juventud. Por eso muchos amantes del género tradicional se sorprendieron cuando descubrieron el archivo de Oscar Esperanza cantando en una guitarreada una canción de los famosos Manseros Santiagueños.

Antes de los grandes escenarios nacionales e internacionales, de los premios y de los aplausos multitudinarios, el Chaqueño Palavecino empezó cantando como se canta en el norte: con el alma. Solo necesitaba la melodía de una guitarra para que su voz nacida del monte entonara un sentimiento verdadero. El registro ya es conocido, pero volvió en un reel de Instagram, para que muchos jóvenes descubrieran una “joya” perdida del destacado compositor interpretando "Piel Chaqueña", de Onofre Paz y Manuel Jaime.

Este registro íntimo nos devuelve al origen, al joven y soñador cantor en un parador de Metán, en Salta, que todavía no imaginaba que su canto iba a abrazar a todo un país. Años después llegaría el despegue con el disco “Amor Salvaje”, marcando un antes y un después en su carrera y en la historia del folklore popular. Y con el tiempo vendrían los grandes reconocimientos, los Premios Gardel, los Premios Grammy, los escenarios históricos y el respeto eterno del pueblo. Pero la esencia siempre fue la misma: cantar verdades, raíces y sentimientos.

Emoción por el Chaqueño y Onofre Paz, juntos en un festival

El hipódromo de Palermo se convirtió en el centro del universo folklórico, donde se juntaron estrellas del género para el “Festival La Porteña”. Dos de los protagonistas de la noche del sábado 13 de diciembre pasado fueron el Chaqueño Palavecino y Onofre Paz, quienes le regalaron a los espectadores un momento único e inesperado al cantar dos canciones juntos. “Un privilegio”, expresó el salteño sobre el momento que vivió junto al cantor santiagueño.

El Chaqueño Palavecino junto a Alfredo "Alito" Toledo, de Los Manseros Santiagueños

Oscar Esperanza estaba brindando su show cuando de repente apareció en el escenario Onofre Paz. Toda una sorpresa para los presentes y también para el Chaqueño, quien lo invitó rápidamente a cantar juntos. “Estaba escuchando, mientras comía una empanada, que cantaba mi canción, entonces vine acá a saludarlo y agradecerle”, expresó el fundador de Los Manseros Santiagueños y contestó a la propuesta: “Vamos a cantar algo juntos, sería bueno”.

Mientras se preparaba la parte técnica para el dúo histórico, el Chaqueño bromeó con el público: “El 18 de diciembre cumplimos años juntos, somos sagitarianos; en lo único que fallamos a veces es en el amor, después somos pagadores de cuentas”. “Fuerte el aplauso para este hombre que hizo mucho por el folklore. Para mí es un honor y un privilegio. Esto es único”, agregó el artista de Tartagal.