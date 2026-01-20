El presidente Javier Milei cantó junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

Oscar "El Chaqueño" Palavecino, uno de los cantantes y compositores más destacados del folklore argentino, habló sobre la controversia que se desató luego de cantar a dúo con el presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. El artista fue contundente y aseguró que la invitación fue totalmente espontánea y negó haber cobrado un extra por esa participación.

El Chaqueño, con una trayectoria de 40 años y más de 28 discos, recordó que lleva 32 años consecutivos actuando en ese festival y celebró el 60° aniversario del evento. "No sé por qué se armó tanto revuelo, porque me pidió el tema, lo invité y cantó, y para mí es un gusto. No todos tienen la posibilidad de cantar con el presidente, obviamente", explicó sobre el momento compartido con Milei.

Respecto a la elección del tema para el dúo, destacó que se trató de una canción muy conocida dentro del folklore, un clásico que incluso fue grabado en distintos estilos. "Es un tema que se va haciendo universal", comentó, comparándolo con otros temas emblemáticos del género. Sobre la performance del presidente como cantante, Palavecino opinó: "Se defiende. Si se dedicara a cantar, se va a defender. Está entonado y tiene potencia. Entonces, si se dedicara a hacerlo, yo estoy seguro de que lo haría bastante bien".

Sin embargo, añadió que vivir exclusivamente del canto no es sencillo, aunque valoró la capacidad y la pasión en quienes lo intentan. El músico también reflexionó sobre el misterio que hace que ciertos artistas trasciendan y otros no, apuntando a que "el juez total es la gente, el público". Comparó esta dinámica con la política, donde la elección popular también parece un enigma. "La elección tiene muchas cosas que a veces ni nosotros podemos decir por qué", aseguró.

El presidente Javier Milei compartió en sus redes sociales las fotos junto al Chaqueño Palavecino en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026.

En cuanto a sus raíces, Palavecino destacó la importancia de la música regional y cómo llevó la cultura del monte salteño a nivel nacional, a pesar de no ser inicialmente aceptado en la Capital. "Yo traté de ser uno de los que llevaron lo nuestro a nivel nacional en el cancionero", afirmó, resaltando el crecimiento y reconocimiento de la música de esa región.

El descargo del Chaqueño Palavecino y su show con Javier Milei: "No sé cuál es el error mío"

Sobre la política, en una entrevista con Modo Fontevecchia, aclaró que, aunque le ofrecieron cargos, prefiere centrarse en su arte y no buscar poder político. "Trato de hacerlo con amigos o con colegas del canto. Es otra cosa ser solidario", señaló, haciendo una distinción clara entre la solidaridad personal y la política formal. Además, contó que colaboró con comunidades originarias para mejorar sus condiciones de vida, incluso gestionando ayuda con la exministra Alicia Kirchner.

El Chaqueño denunció que, a pesar de sus esfuerzos, a veces recibe críticas injustas, especialmente tras cantar con Milei. "No sé cuál es el error mío", dijo, y lamentó que se hable más de polémicas que de las historias de superación y cultura que lo rodean. "¿Por qué no hablan bien de que había una criatura que aprendió a tocar el violín y es la oportunidad de darle a esas criaturas?", cuestionó.

Finalmente, resaltó el impacto económico y social que generan los festivales, como el de Jesús María y el Amanecer Cafayateño, donde se genera trabajo para músicos, técnicos y bailarines. "Yo sí doy trabajo a mucha gente", afirmó, subrayando que el folklore no solo lleva alegría, sino también sustento a muchas familias.

Con una mirada profunda sobre las identidades regionales y la política argentina, Palavecino destacó las diferencias entre el interior y la Capital y la importancia de valorar la diversidad cultural del país. "Nací ahí, bajo de un mistol, y vuelvo al lugar de nacimiento", expresó, mostrando su compromiso con sus raíces y la cultura popular que representa.