En la séptima noche del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, la sangría granizada se transformó en la bebida más elegida por los asistentes, destacándose por su frescura y precio accesible. La demanda superó todas las expectativas de los vendedores al superar los 2000 vasos de 750 mililitros en una sola jornada, marcando un hito en la historia reciente del tradicional evento cultural.

Cecilia, quien administra uno de los puestos más concurridos del Festival de Jesús María, destacó ante un medio local: “Este año fue una locura, vendimos cantidades increíbles todas las noches”. Además, explicó que utilizaron máquinas que mantienen la bebida siempre fría, aunque admitió que la alta afluencia de público a veces les dificultó abastecer a tiempo.

“Trabajamos con máquinas que enfrían la bebida constantemente, pero la demanda fue tan alta que a veces no daban abasto”, comentó ante El Doce y reveló un momento particular entre risas: “Ayer tuvimos un cliente que pagó 20 sangrías, le fuimos marcando las crucecitas”. Esta sangría granizada se ofreció con la opción de combinarse con diferentes licores, lo que incentivó a los clientes a experimentar con nuevos sabores y regresar por más.

Dónde ver Jesús María y cómo comprar entradas

El Anfiteatro José Hernández abrirá las puertas al público a las 18, pero el festival comenzará recién a las 19. Las personas que no pudieron comprar las entradas, pero desean ver los shows en vivo podrán hacerlo por diferentes medios.

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival

Ante la cancelación del martes 13 de enero, la organización del Jesús María decidió añadir otra fecha el lunes 19. Si bien todavía la realización del evento depende del clima, la grilla para las próximas noches es la siguiente:

Domingo 18 de enero:

Los Manseros Santiagueños

Rally Barrionuevo

Dúo Coplanacu

DesaKta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Lunes 19 de enero (noche agregada)