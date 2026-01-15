Nahuel Pennisi junto a Magui Cullen en el Festival de Jesús María 2026.

Nahuel Pennisi fue parte de la séptima noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026, en una edición especial por los 60 años del mítico evento. Con su sensibilidad y carisma, el artista brindó una presentación cargada de emoción, recorriendo canciones propias y clásicos del género popular, y conectando profundamente con el público del escenario mayor del anfiteatro José Hernández. Además, brilló junto a una invitada especial y fue parte del espectáculo de una estrella consagrada de la música.

En el comienzo de su show, Nahuel Pennisi comenzó con "Lágrimas de amor". Luego hizo su aparición Maggie Cullen, con quien interpretó “Si llega a ser tucumana”, la famosa zamba escrita por Miguel Ángel Pérez y musicalizada por Gustavo "Cuchi" Leguizamón. El joven cantor la ha interpretado y versionado en varias ocasiones, demostrando su talento para el folklore y, aunque no es el compositor original de la obra, demuestra su talento en todas las presentaciones en vivo y colaboraciones.

Más tarde, terminó su show con "Universo Paralelo" y "Mundo". En ese momento, apareció Diego Granadé, de La Konga, para cantar el hit a dúo. Para cerrar la noche llegó el turno de Luciano Pereyra, quien arrancó con "Ahora resulta" y "Una mujer como tú". Pero, a la mitad de su show, invitó a Pennisi para cantar "Regresa", una emotiva canción.

Cabe mencionar que los primeros en salir a escena fueron la mencionada Maggie Cullen, La Callejera y Natalia Pastorutti, para calentar la previa de los shows principales, mientras de a poco se colmaba el recinto. Más de 18 mil personas dijeron presente en la noche del miércoles. Antes de subir al escenario, Nahuel Pennisi había expresado su alegría por regresar al Festival de Jesús María, donde es un referente desde hace años.

“La verdad que es un momento muy hermoso y feliz que Jesús María siga creciendo”, mencionó y destacó la expectativa de la gente y el crecimiento de los festivales en todo el país. En diálogo con Cadena 3, Pennisi destacó la importancia de la conexión con el público y la música popular. “El folklore tiene muchos años y siempre está bueno renovarlo”, afirmó y reveló que está trabajando en un homenaje a Mercedes Sosa, un proyecto que le entusiasma especialmente.

Jesús María hoy: qué artistas cantan este jueves 15 de enero

Llega otra noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y es clave conocer quiénes tocarán este jueves 15 de enero en uno de los eventos más importantes de música del país. Cómo es la grilla de hoy y cómo verlo en vivo online.

Este jueves llega otra noche del Festival Jesús María con grandes referentes del folklore argentino. El cronograma oficial señala que hoy tocan:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

