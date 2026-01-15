Jesús María hoy: cómo es la grilla y qué artistas cantan este jueves 15 de enero

Llega otra noche del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María y es clave conocer quiénes tocarán este jueves 15 de enero en uno de los eventos más importantes de música del país. Cómo es la grilla de hoy y cómo verlo en vivo online.

La Sole, Los Carajabal y grandes artistas: quiénes tocan hoy en Jesús María

Este jueves llega otra noche del Festival Jesús María con grandes referentes del folklore argentino. El cronograma oficial señala que hoy tocan:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Entre los grandes artistas de la noche estarán La Sole, Los Carabajal y Orellana Lucca

El festival comenzará a las 19 hs, pero las puertas abrirán a las 18 para ingreso al predio del Anfiteatro José Hernández. Quiénes no pudieron comprar sus entradas, tendrán la oportunidad de disfrutar de las presentaciones online desde casa. En caso de que finalmente la jornada no pueda realizarse por el clima, habrá un anuncio con tiempo desde la organización.

Desde la organización señalaron que quienes tenían entradas generales para el martes 13, podrán utilizarlas para ingresar este jueves 15 o lunes 19 de enero, presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal.

A dónde se puede ver en vivo el Festival Jesús María

El Jesús María 2026 se transmitirá en vivo en redes sociales y en diferentes canales televisión. Se puede seguir a través de diferentes canales de televisión o sitios:

Transmisión por el canal oficial de YouTube (comienza a las 19:00 hs).

Ver en vivo desde la TV Pública

Canales 8 (SD) y 1007 (HD) en Telecentro

Canal 806 en Cablevisión

Canal 121 en DirecTV

Cómo sigue el Jesús María 2026: la grilla completa del festival

Ante la cancelación del martes 13 de enero, la organización del Jesús María decidió añadir otra fecha el lunes 19. Así, por ahora, la jornada para las próximas noches es la siguiente:

Jueves 15 de enero:

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero:

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

Sábado 17 de enero:

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero:

Los Manseros Santiagueños

Rally Barrionuevo

Dúo Coplanacu

DesaKta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Lunes 19 de enero (noche agregada)