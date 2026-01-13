Los Tekis brillaron con un novedoso espectáculo potenciado con Inteligencia artificial en Jesús María 2026.

Los tradicionales “lunes de Jesús María” se transformaron con el paso del tiempo en los esperados lunes de Los Tekis, una banda jujeña que eligió este emblemático festival para lanzar oficialmente su nuevo espectáculo 2026. Esta propuesta apuesta a una combinación audaz: inteligencia artificial, pantallas gigantes, luces, vestuario y efectos especiales como fuegos y papeles, todo pensado para revolucionar la experiencia del folklore y el carnaval.

Este nuevo show representó una etapa innovadora para Los Tekis, donde la música ancestral del norte argentino se fusiona con la tecnología y las artes visuales para crear una narrativa escénica sin precedentes. En el centro del espectáculo, el mítico Diablo del Carnaval cobró vida en el escenario, interactuando con el público y encarnó un ritual que mezcla tradición, energía y modernidad.

Lejos de tratarse de un recital tradicional, la propuesta escénica ofreció una experiencia audiovisual inmersiva y de vanguardia. A través de personajes digitales y potentes recursos visuales, cada elemento estuvo pensado para narrar una historia que enlaza pasado y futuro. El vestuario tuvo un papel clave, con diseños exclusivos que acompañaron la energía y el movimiento del carnaval, reforzando la identidad cultural y estética del show.

El repertorio se apoyó en los clásicos del grupo, con un recorrido por temas como “Un traguito más”, “Todos nos vamos a morir igual”, “No somos nada”, “Y qué pasó”, “Besos de carnaval” y “Jueves de comadres”, además de una selección de carnavalitos que hicieron cantar y bailar a todo el Anfiteatro. La presentación contó también con artistas invitados que aportaron momentos destacados a un espectáculo concebido como un gran encuentro colectivo. En “Zamba para olvidar”, se sumaron Facundo Toro y Los Herrera.

Furor por Los Tekis y su show con IA

Tal como destacó La Voz, Los Tekis fueron los encargados de encabezar la noche y elevar la convocatoria cuando subieron al escenario. A las 21 se informó la presencia de 12.366 personas dentro del predio, cifra que creció notablemente pasada la medianoche hasta alcanzar las 17.582, reflejando el fuerte poder de convocatoria de Los Tekis y Ke Personajes.

Los Tekis reafirmaron a Jesús María como su segunda casa y presentaron su nuevo show 2026 con IA.

El punto culminante del ritual llegó con la aparición del emblemático Diablo del Carnaval, que tomó vida sobre el escenario e interactuó con el público entre fuegos, papeles y juegos de luces, profundizando la impronta cultural del espectáculo. Tras un relato escénico desarrollado con inteligencia artificial, que fusionó tradición y modernidad, el show avanzó hacia su cierre con “Besos de carnaval”, “Jueves de comadres” y una vibrante seguidilla de morenadas y carnavalitos que hicieron vibrar el anfiteatro.

Luego se sumaron Dani Guardia y Ángel Aranda para interpretar el clásico “Vienes y te vas”. A lo largo de la noche, equilibristas en las alturas sorprendieron al público del campo con espuma y papel picado, mientras los diablos volvieron a recorrer el anfiteatro divirtiéndose junto a la gente. El carnaval jujeño —el de los sikus, las quenas y el erke— vivió así una noche inolvidable en Jesús María 2026.

En la previa, Seba López, de Los Tekis, expresó ante Cadena 3 su alegría por volver a Jesús María: “Felices de volver, disfrutando de mucha gente y buena música”. Luego, Mauro Coletti, encargado de las presentaciones, había anticipado el show renovado de Los Tekis: “Estamos haciendo una apuesta con la inteligencia artificial, vestuario nuevo y canciones nuevas”. Con esta presentación en Jesús María, Los Tekis demostraron que innovar no significa abandonar las raíces, sino potenciarlas.