El Papa en Argentina: qué se sabe hasta ahora de la visita y qué dijeron desde la Iglesia

La expectativa por la posible visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a crecer en las últimas semanas, luego de que se confirmara su viaje a Perú en noviembre. Aunque todavía falta la definición oficial de la Santa Sede, desde la Iglesia argentina ya se analizan posibles recorridos que incluirían Buenos Aires, Córdoba y Santiago del Estero, además de una eventual celebración multitudinaria en el estadio Monumental de River Plate.

En este contexto, el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, aclaró: “Todavía no nos llegó ninguna información oficial. Ojalá pronto tengamos alguna confirmación”.

La llegada de León XIV tendría un carácter histórico, ya que sería la primera visita de un pontífice al país en casi cuatro décadas. El último en recorrer la Argentina fue Juan Pablo II, quien estuvo en 1982 y nuevamente en 1987, con celebraciones masivas en Buenos Aires. Por eso, la posibilidad de una misa en el Monumental cobra fuerza: River Plate ofreció formalmente su estadio en diciembre pasado, aunque hasta ahora no hubo respuesta oficial.

Los detalles de la posible visita del Papa León

La propuesta se vincula con la experiencia reciente del Papa en España, donde encabezó encuentros multitudinarios en el Santiago Bernabéu de Madrid y en el Estadio Olímpico de Barcelona. Así, la Iglesia argentina considera que un evento de semejante magnitud podría replicarse en Buenos Aires, siempre bajo un sentido estrictamente pastoral. “Los viajes del Papa son siempre pastorales, un encuentro del líder de la Iglesia Católica con sus fieles”, remarcaron fuentes eclesiásticas, y descartó lecturas políticas o diplomáticas.

El Papa en Argentina: qué se sabe hasta ahora de la visita y qué dijeron desde la Iglesia

En cuanto al itinerario, además de Buenos Aires y Córdoba, se menciona Santiago del Estero, reconocida por Francisco como arquidiócesis primada por su relevancia histórica. Incluso se baraja la posibilidad de una actividad en la Patagonia, aunque todo dependerá de la confirmación oficial del Vaticano. La logística, en ese caso, quedará en manos de la Nunciatura Apostólica y del Gobierno nacional, encargado de la seguridad y los aspectos operativos por tratarse de la llegada de un jefe de Estado.

La invitación formal para que León XIV visite la Argentina fue realizada en 2025 por la Conferencia Episcopal, y reforzada este año por el canciller Pablo Quirno, quien transmitió el pedido del presidente Javier Milei durante un encuentro en febrero. Tras esa reunión, Quirno anticipó que había una “buena noticia” para los argentinos y que solo restaba definir la fecha. Milei, por su parte, compartió el mensaje en redes sociales con un entusiasta “Se viene”, acompañado por emojis de leones.