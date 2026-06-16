A qué hora juega la Selección Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026

Selección Argentina de fútbol masculino. (Crédito de foto: Juan Mabromata/AFP)

La espera terminó para la Selección Argentina, que hoy martes inicia su camino en el Mundial 2026 en lo que promete ser un choque electrizante de estilos. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni hará su debut oficial frente al siempre duro seleccionado de Argelia, un cruce que abrirá las acciones del Grupo J, zona que los campeones del mundo comparten además con Austria y Jordania.

El imponente Kansas City Stadium ubicado en Misuri, Estados Unidos, será el escenario de este trascendental partido, donde una victoria resulta vital para encarrilar rápidamente la clasificación a la siguiente ronda del certamen más importante del fútbol masculino. Todo está listo para disfrutar de la máxima cita una vez más.

Horarios de Argentinva vs. Argelia en el Mundial 2026 para Argentina y el resto de América Latina

Para los fanáticos de la albiceleste, el encuentro frente al combinado africano comenzará a las 22 horas en Argentina y Uruguay, un horario nocturno ideal para prenderse a la pantalla. Debido a las diferencias de huso horario en el continente, el partido se vivirá en diversos momentos de la jornada. En México y Centroamérica, los aficionados podrán sintonizar el debut mundialista a partir de las 19 horas.

Por su parte, tanto en Colombia como en Perú y Ecuador la transmisión arrancará a las 20 horas. En Venezuela, Bolivia y Paraguay se podrá sintonizar a las 21 horas. De esta manera, toda la región estará sincronizada para el estreno de uno de los máximos candidatos.

Argelia debuta contra Argentina en el Mundial 2026. (Crédito de foto: AFP)

La preparación de las figuras de Argentina y Argelia

El seleccionado argentino llega en óptimas condiciones físicas y futbolísticas tras una intensa pretemporada, manteniendo la columna vertebral que lo consagró en los últimos años pero sumando un recambio juvenil. El plantel confía en desplegar su clásico juego de posesión y presión alta. Su máxima figura e insignia indiscutible sigue siendo el eterno Lionel Messi, quien estará acompañado en el ataque por el letal Leandro Paredes para desestabilizar a la defensa rival.

Por el lado opuesto, la selección de Argelia llega al encuentro con una preparación táctica meticulosa, apostando por un bloque defensivo ordenado y transiciones sumamente rápidas de contragolpe. El cuadro africano busca dar la gran sorpresa del grupo apoyándose en el talento de su principal figura, el experimentado extremo Riyad Mahrez, cuya pegada y desequilibrio individual representan la mayor amenaza para el arco defendido por Emiliano Martínez, en esta noche que se pronostica que vuelve de una rotura de dedo.