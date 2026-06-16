Cuantos mundiales jugó Nicolás Otamendi con la Selección Argentina

Nicolás Otamendi, clave en la Selección Argentina.

Nicolás Otamendi construyó una de las trayectorias más extensas y exitosas de la historia reciente de la Selección Argentina. A lo largo de más de una década vistiendo la camiseta albiceleste, el defensor atravesó distintos ciclos, convivió con varias generaciones de futbolistas y fue protagonista tanto de momentos difíciles como de las mayores alegrías del fútbol argentino, en donde pasó de ser un jugador reconocido a transformarse en uno de los más queridos de la "Scaloneta".

Aunque muchas veces mantuvo un perfil bajo en comparación con otras figuras del equipo, su constancia y capacidad para sostenerse en la élite le permitieron convertirse en una pieza fundamental dentro del seleccionado. Su experiencia, liderazgo y vigencia lo llevaron a formar parte de algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente de Argentina, como en la final de la Copa del Mundo 2022 ante Francia.

Cuántos mundiales jugó Nicolás Otamendi

El defensor Nicolás Otamendi disputó tres Copas del Mundo con la Selección Argentina. Su primera participación fue en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Maradona. En aquel torneo tuvo protagonismo como lateral derecho y fue titular en varios encuentros, incluido el recordado partido de cuartos de final frente a Alemania, que terminó con una contundente derrota argentina por 4-0.

Pese a haber formado parte del plantel mundialista en 2010, Otamendi no logró mantener continuidad durante el ciclo de Alejandro Sabella y quedó fuera de la lista definitiva para el Mundial de Brasil 2014. Aquella ausencia representó uno de los momentos más difíciles de su carrera con la selección, en un momento que llegó algo tapado por otros jugadores como Federico Fernández y Martín Demichelis.

Nicolás Otamendi durante un amistoso en La Bombonera.

Sin embargo, el defensor logró recuperarse y volver a ganarse un lugar. Así llegó al Mundial de Rusia 2018, donde integró el equipo dirigido por Jorge Sampaoli. En ese torneo fue uno de los defensores centrales titulares y disputó una competencia compleja para Argentina por el contexto de toda la Eliminatoria y una copa en la que el DT llegó en conflicto con los jugadores. La consecuencia fue la derrota en los octavos de final por Francia, selección que posteriormente se consagró campeona.

La consagración en la Copa del Mundo 2022

La tercera y más importante experiencia mundialista para Otamendi llegó en Qatar 2022. Ya convertido en uno de los referentes del plantel, fue titular durante toda la campaña que terminó con la obtención del tercer título mundial para Argentina. Su sociedad en la defensa con Cristian Romero fue una de las bases del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que derrotó a Francia en una histórica final definida por penales.

Otamendi acumuló hasta antes de 2026 unos 14 partidos en Copas del Mundo y se consolidó como uno de los futbolistas argentinos con mayor cantidad de presencias en la selección. Además, sumó títulos como la Copa América 2021, la Copa América 2024 y la Finalissima 2022, coronando una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la era más exitosa del fútbol argentino reciente.