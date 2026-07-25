"Habría sido una...": Juanita Viale se separó de su pareja por un polémico motivo

Juana Viale se separó de su pareja por un polémico motivo.

Juana Viale regresó al país tras su estadía en España y volvió a ser consultada por su separación de Yago Lange, su expareja, pero no quiso hablar. La ruptura se conoció hace aproximadamente un mes, luego de que Pepe Ochoa la revelara en LAM (América TV).

En un primer momento, se informó que la pareja había decidido ponerle punto final a la relación porque ya no lograban coincidir en sus tiempos, rutinas y proyectos personales. Además, se destacó que la separación había sido en buenos términos.

Yago habría engañado a Juanita Viale.

La verdad detrás de la separación

Sin embargo, con el paso de los días surgieron otras versiones sobre los motivos del distanciamiento. Desde PrimiciasYa (América TV) se informó que la ruptura habría estado vinculada a una presunta infidelidad por parte de Yago, aunque hasta el momento no habían trascendido detalles sobre la identidad de la persona involucrada.

Ahora surgió una nueva versión que señala que se trataría de alguien del entorno más cercano de la conductora: nada menos que una de sus mejores amigas. "Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas", lanzó Santiago Sposato al revelar la información, aunque aclaró que no conoce las circunstancias exactas de lo ocurrido. Por su parte, Damasia Ochoa mostró su propia sorpresa ante el dato: "Yo no tengo ni idea. Me sorprende. Me cuesta creer que haya sido de esa manera".

Qué dijo Juana Viale al respecto

Oliver Quiróz, de Primicias Ya, fue en busca de la palabra de la conductora apenas arribó al país, pero Juana respondió de manera breve y sin dar lugar a repreguntas: "Genial. No". Ante la insistencia del cronista, fue contundente: "Nada que hablar chicos. Mi vida personal es mi vida personal". Cuando le mencionaron los rumores sobre la presunta infidelidad de Yago, evitó entrar en detalles y respondió con un gesto de incomodidad: "Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo". Y remató: "No hablo de mi vida. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. No me importa lo que hablen".