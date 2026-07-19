Final de Argentina en el Mundial: qué dijo Lali Espósito a horas del partido

Lali Espósito alentó a la Selección en un posteo.

La expectativa por la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España paraliza al país. En las horas previas al crucial encuentro, el ambiente mundialista se trasladó con fuerza a las plataformas digitales, donde las principales figuras del espectáculo manifestaron su apoyo al conjunto de Lionel Scaloni. Entre los mensajes más destacados estuvo el de Lali Espósito, quien recurrió a sus redes sociales para enviar un cálido saludo de aliento centrado en la figura del capitán argentino.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la artista subió una fotografía de Lionel Messi acompañada por la frase: "Vamos Argentina de mi corazón". La publicación cobró relevancia inmediata entre sus seguidores, reflejando el sentir de millones de hinchas ante lo que se perfila como un partido histórico para el seleccionado nacional.

El posteo de Lali también sirvió para dejar atrás las especulaciones de los últimos días sobre la ceremonia inaugural del partido. Debido a su recordada y emblemática interpretación del Himno Nacional Argentino en la final de Qatar 2022, donde la Albiceleste obtuvo su tercera estrella, el nombre de la cantante picaba en punta entre los favoritos de los fanáticos que buscaban repetir las cábalas del último mundial.

Sin embargo, tras confirmarse recientemente que María Becerra será la encargada de entonar las estrofas del himno en esta ocasión, Lali se sumó activamente a la hinchada digital. Con este gesto de apoyo absoluto hacia Messi y el resto del plantel, la artista demostró que, más allá de quién ocupe el escenario principal en la previa, la prioridad absoluta de todo el arco artístico es alentar a la Scaloneta en busca de una nueva consagración global.

Lali Espósito.

María Becerra probó sonido antes de cantar el Himno Nacional en la Final

En las últimas horas, la ansiedad por el partido terminó de estallar tras viralizarse en redes sociales una serie de imágenes y videos de María Becerra durante los ensayos oficiales en el campo de juego. En los fragmentos difundidos, se puede ver a la artista realizando la prueba de sonido y repasando las estrofas del himno en la misma cancha donde la Scaloneta buscará la gloria.

Las publicaciones no tardaron en llenarse de miles de comentarios de admiración por parte de hinchas y fanáticos, quienes destacaron el impresionante nivel vocal y el "vozarron" que demostró la cantante de Quilmes, elevando las expectativas de lo que será una apertura sumamente emocionante.