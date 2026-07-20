Mundial 2030: fecha de cuándo es y cuándo empieza

Banderas de anfitriones del Mundial 2030. (Crédito de foto: elDiarioAR)

El Mundial 2026 de la FIFA ha llegado a su fin en Norteamérica, dejando una huella en las páginas doradas del deporte. Tras un torneo emocionante, vibrante y lleno de sorpresas inesperadas, la selección de España se consagró campeona del mundo al derrotar en una prórroga dramática e inolvidable a la selección de Argentina, combinado que se quedó con el subcampeonato tras luchar hasta el último segundo. Con las emociones a flor de piel y el cierre definitivo de esta gran cita organizada en tres países, las miradas del planeta entero ya se voltean hacia el horizonte deportivo, apuntando con enorme entusiasmo a lo que será la próxima gran aventura futbolística que se organizará en el año 2030.

Fechas y sedes oficiales para el próximo Mundial 2030

La esperada Copa Mundial 2030 de la FIFA presentará un formato verdaderamente inédito a escala global. El prestigioso certamen comenzará oficialmente el 8 de junio de 2030 y se extenderá con intensidad hasta el 21 de julio, fecha señalada para la gran final. Por primera vez, la competencia principal se desarrollará de forma conjunta en tres países pertenecientes a dos continentes distintos: España, Portugal y Marruecos.

Estas tres naciones albergarán la inmensa mayoría de los compromisos, ofreciendo una rica propuesta cultural y estadios modernos que prometen deslumbrar. La cita marcará una unión cultural e histórica sin precedentes, donde los fanáticos vivirán una experiencia única siguiendo a sus equipos a través del mar Mediterráneo.

La FIFA anunció seis países anfitriones para el Mundial 2030. (Crédito de foto: Getty Images)

El aniversario número cien de la máxima cita futbolística

Más allá de la logística transcontinental, el verdadero sello distintivo de esta histórica edición será su profundo carácter conmemorativo. El Mundial 2030 celebrará con orgullo el aniversario de los 100 años desde que se disputó la primera Copa del Mundo de la historia en 1930. Para honrar semejante efeméride, la FIFA determinó que Sudamérica tenga un rol inicial muy protagónico y cargado de emotividad.

De este modo, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los tres partidos inaugurales del certamen en sus territorios natales, permitiendo que sus apasionadas hinchadas festejen el nacimiento de este mito en la misma región geográfica donde todo comenzó hace un siglo. El célebre Estadio Centenario de Montevideo se convertirá en el epicentro de los homenajes institucionales, reviviendo la mística original de aquellos pioneros legendarios antes de trasladar definitivamente toda la fiesta deportiva hacia los estadios de los anfitriones principales en el hemisferio norte para coronar al siguiente monarca.