¿Te pueden pedir la clave del celular para entrar a EE.UU.? Lo que dice la ley y lo que tenés que saber

Fuente: El Imparcial.

El celular es el objeto más personal que llevamos encima en un viaje. Fotos, mensajes, documentos, contactos, historial de búsquedas, aplicaciones financieras: todo está ahí. Por eso es importante saber que ninguno de esos datos está fuera del alcance de las autoridades estadounidenses en el momento del ingreso al país. La revisión no le sucede a todos los viajeros, pero puede sucederle a cualquiera.

Qué dice el reglamento de la CBP

La base legal es clara y está escrita en el propio reglamento de la agencia. "Todas las personas, el equipaje y la mercancía que lleguen o que salgan de Estados Unidos están sujetos a la inspección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Esta autoridad de registro incluye todos los dispositivos electrónicos que cruzan las fronteras de nuestro país".

La revisión puede ser manual: un oficial inspecciona fotos, mensajes, redes sociales o historial de navegación. No requiere una justificación específica y no le ocurre a todos los viajeros, sino principalmente a quienes generan alguna señal de alerta durante el proceso de ingreso.

Qué dispositivos pueden revisar

La lista incluye más que el celular. Otros dispositivos que la CBP contempla para revisión son computadoras portátiles, tabletas, cámaras y relojes inteligentes. Cualquier dispositivo electrónico que cruce la frontera puede ser inspeccionado bajo el mismo marco legal.

Qué pasa si no querés mostrarlo

Este es el punto más delicado. La CBP puede solicitar el código de desbloqueo del dispositivo. Si el viajero se niega a cooperar, las autoridades tienen la facultad de retener temporalmente el dispositivo durante el proceso de revisión, entregando un recibo de custodia para su recuperación posterior. También pueden confiscar el equipo si encuentran contenido que infrinja las políticas estadounidenses, como evidencias de un delito o información sensible, que puede ser entregada a otras autoridades federales, estatales o locales.

El nivel de consecuencias varía según la ciudadanía. Para extranjeros, la negativa a cooperar puede implicar directamente la denegación de entrada. Para ciudadanos estadounidenses, la situación es más matizada legalmente, aunque la práctica puede resultar igual de problemática en términos de retrasos y retención de equipos. La CBP aclara que la información obtenida se encuentra protegida bajo la Ley de Privacidad de Estados Unidos y no será divulgada públicamente.

Lo que conviene saber antes de viajar

Prepararse no significa esconder nada. Si el viaje a Estados Unidos está planeado, conviene tener en cuenta que toda la información del celular es potencialmente accesible para las autoridades migratorias. Hacer una copia de seguridad antes del viaje y conocer los derechos básicos en cada situación es la preparación más sensata que puede hacer cualquier viajero, independientemente del destino.