Lionel Messi vuelve a ilusionar con la cuarta a días del debut en el Mundial 2026: “Vamos a dejar todo”

Messi anotó en la victoria sobre Islandia.

Este martes, la Selección Argentina atravesó con éxito el último amistoso previo a la defensa del título en el Mundial 2026 con una contundente goleada sobre Islandia por 3-0. Valentín Barco abrió el marcador a los 8’, pero hubo que esperar al ingreso de Lionel Messi para volver a gritar un gol en la segunda mitad, cuando el rosarino ingresó en lugar de Giuliano Simeone y mostró su magia para potenciar la ofensiva argentina.

De hecho, el capitán fue artífice del penal que le hicieron a Lautaro Martínez cuando se iba a definir mano a mano con el arquero y fue el encargado de ejecutarlo, además de que también tuvo participación en la anotación de Thiago Almada para el 3-0 definitivo. Después de la cena postpartido, Messi se acercó a la zona mixta para hablar con la prensa y dejó en claro que todavía hay hambre de gloria en el conjunto nacional.

“Con mucha ilusión, dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir”, afirmó “Leo”. En este sentido, el rosarino destacó que el grupo siempre quiere más y se merece todos los resultados que ha conseguido hasta el momento desde la Copa América 2021.

No obstante, Messi advirtió que lo importante es ir paso a paso, tal como se hizo en cada campeonato de los últimos años. “Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo, como lo hicimos todos y como lo venimos haciendo todo este tiempo”, agregó el Diez, que sueña con levantar la cuarta y convertir a la Argentina en la tercera selección en ganar dos títulos consecutivos después de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Por último, el campeón del mundo resaltó que no será fácil volver a ganar la Copa del Mundo, del mismo modo que a los rivales no les será sencillo enfrentarse a los vigentes dueños de la corona: “Es difícil, y cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo. Después se puede dar o no, es fútbol. No tengan dudas que les va a costar a los rivales ganarnos porque es una Selección muy competitiva”.

Messi se convirtió en el goleador más longevo de la Selección.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026