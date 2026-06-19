Qué consumen, en qué invierten y cuánto planean gastar los hinchas del Mundial en Argentina.

Un estudio internacional realizado por Ibope ubicó a Argentina entre los tres mercados con mayor cantidad de seguidores del Mundial 2026 a nivel global. Según el informe, el 42% de los adultos conectados del país afirma seguir el torneo, una cifra que solo es superada por Brasil y Sudáfrica, ambos con el 44%. El dato cobra aún más relevancia si se compara con mercados como Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, donde apenas el 10% de los encuestados manifestó interés por la competencia.

La investigación, elaborada sobre una base de consumidores digitales de 36 países, muestra que el interés mundialista se mantiene estable respecto de la edición anterior. A nivel global, el 24% de los adultos conectados sigue el torneo, apenas un punto menos que en 2022.

El crecimiento del público femenino que alienta a la Selección

Uno de los fenómenos más destacados es el avance de las mujeres dentro de la audiencia futbolera. En Argentina, el 34% de las mujeres conectadas asegura seguir el Mundial, ubicando al país entre los líderes mundiales en este segmento junto con Brasil y Sudáfrica. La cifra resulta especialmente llamativa porque supera incluso al promedio global de hombres interesados en el torneo, que alcanza el 31%. Para los especialistas, el crecimiento del fútbol femenino en los últimos años ayudó a ampliar el interés por las grandes competencias internacionales.

El estudio también revela que quienes siguen el Mundial presentan hábitos de consumo diferentes al promedio de la población. Entre los temas que más interés generan aparecen la tecnología (58%), las finanzas y la economía (47%) y la industria automotriz (29%), porcentajes considerablemente superiores a los registrados entre el total de adultos conectados. En el caso de las mujeres fanáticas del Mundial, se destacan además categorías como alimentación, música, moda, bienestar físico y turismo.

Según Ibope, quienes siguen el torneo también muestran una mayor predisposición al consumo.

La investigación señala que cerca de dos de cada diez seguidores del Mundial tienen entre 16 y 24 años. Dentro de este grupo, el interés por los videojuegos alcanza al 50%, muy por encima del promedio general de los fanáticos del torneo. La educación y la música también ocupan un lugar importante entre los gustos de los seguidores más jóvenes.

Una audiencia con mayor capacidad de gasto

El Mundial no solo moviliza emociones. Según Ibope, quienes siguen el torneo también muestran una mayor predisposición al consumo. El 43% planea invertir en viajes internacionales durante los próximos doce meses, mientras que un tercio proyecta realizar mejoras en el hogar. Además, presentan una mayor intención de comprar vehículos nuevos e invertir en instrumentos financieros respecto del promedio de la población conectada.

Los resultados confirman que el Mundial sigue siendo mucho más que un evento deportivo. En países como Argentina, donde el fútbol forma parte de la identidad cultural, la competencia impacta en hábitos de consumo, intereses y decisiones cotidianas, consolidando a los hinchas como una de las audiencias más valiosas para marcas y anunciantes.