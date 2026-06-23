Trump entregará el trofeo en la final del Mundial, dice Infantino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa el trofeo del «Guante de Oro» junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras la victoria del Chelsea frente al París Saint-Germain en la final del Mundial de Clubes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente ‌para entregar ‌el trofeo de la final del Mundial el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey, anunció el martes el jefe de la FIFA, Gianni Infantino.

El máximo ​responsable del ⁠fútbol mundial ha forjado una ‌relación cada vez más cordial ⁠con Trump, y ⁠en diciembre le concedió la primera edición del Premio de la Paz de ⁠la FIFA, creado por él ​mismo.

"Estaremos junto al presidente ‌disfrutando de la final ‌y, por supuesto, entregando juntos ⁠el trofeo al ganador", dijo Infantino en el programa de televisión "Fox and Friends".

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La FIFA indicó que ​no ‌tenía nada que añadir más allá de las declaraciones de Infantino.

Trump fue recibido con abucheos y vítores cuando entregó el ⁠trofeo al Chelsea, campeón del Mundial de Clubes el año pasado, y se situó en medio del equipo durante la celebración, lo que desconcertó a algunos jugadores, en el mismo estadio ‌de East Rutherford, Nueva Jersey.

Desde entonces, ha asistido a la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis, a la Ryder Cup de ‌golf y a las finales de la NBA en la región metropolitana de ‌Nueva York, ⁠donde vivió.

La Copa del Mundo se está disputando en ​Estados Unidos, Canadá y México.

Con información de Reuters