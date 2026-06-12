La historia trágica del hitazo de Rodrigo dedicado a su amigo que se convirtió en himno del cuarteto

Desde el escenario, Rodrigo le habló a su amigo Alejandro Biasco con una mezcla de dolor y cariño: “Para vos, angelito de mi vida. Que te fuiste con 26 años, cuidanos desde arriba. Y decile a todos los que están ahí y me cuidan, que los quiero mucho”. La despedida no solo fue un mensaje, sino la antesala de una de las canciones más sentidas del Potro: Un largo camino al cielo, escrita desde la tristeza por la pérdida de un hermano más que un amigo.

La amistad entre Alejandro y Rodrigo nació en Carlos Paz, en los 90, cuando un grupo de músicos de rock y cuarteto se unieron para crear un estilo fresco. Alejandro lideraba una banda de rock y Rodrigo exploraba la cumbia y el cuarteto. Esa mezcla influyó en temas como La chica del ascensor o La niña de los ojos tristes. Desde entonces, la relación se fortaleció durante largas giras y ensayos, en los que compartían risas, música y cervezas, según recuerda Darío Vilta, integrante del círculo cercano de amigos.

Sin embargo, la tragedia no tardó en golpear. Una tarde en Buenos Aires, Alejandro sufrió un desmayo en la habitación del hotel. Sus compañeros, preocupados, tuvieron que pedir ayuda para abrir la puerta y encontrarlo inconsciente. Aunque se recuperó, el episodio se repitió y lo obligó a frenar la música para hacerse estudios. Días después, cuando la banda volvía a Córdoba, recibieron la noticia que nadie quería escuchar: Alejandro había fallecido. La incredulidad duró hasta que comprobaron la verdad con sus propios ojos.

La reacción de Rodrigo fue inmediata y profunda. En un ensayo, apareció con un papel en mano y anunció: "Tengo una canción que le hice al Ale". La melodía, cargada de emoción, quebró a todos. “Nos costó semanas poder tocarla sin desmoronarnos”, confesó Vilta. La letra es un relato íntimo que mezcla anécdotas, poesía y homenajes a su amigo, que siempre admiró a Charly García y simpatizaba con Racing de Nueva Italia.

Un largo camino al cielo es una de las canciones más profundas del "Potro" Rodrigo Bueno.

La canción refleja detalles y recuerdos que solo los cercanos conocen, como la camisa celeste y el pantalón blanco que Alejandro no pudo usar en un show por sentirse mal. También menciona el asiento vacío del colectivo en las giras, símbolo del hueco que dejó su partida. En cada estrofa, la nostalgia y el cariño quedan impregnados, como en la frase: “Te extrañará Maquinaria, tus amigos te cantamos”.

Las frases premonitorias de Rodrigo

Además, la letra incluye referencias a la personalidad y hábitos de Alejandro, como su lucha por la ecología y la psicología que lo afectó. “Peleabas por la ecología y te mató a ti la psicología”, dice un fragmento que recuerda su pasión por cuidar el medio ambiente y la influencia de su esposa psicóloga. También revive momentos divertidos, como cuando dejó una cerveza a medias en un barrio de San Martín porque lo fueron a buscar temprano.

Vilta rememora las frases premonitorias de Rodrigo tras la muerte de su amigo, como cuando decía: “Yo sé que pronto nos veremos”. Entre bromas y advertencias, el cantante parecía anticipar su propio destino, aunque pocos le prestaban atención. “Si no, me van a extrañar el día que no me tengan”, solía decir en medio de giras agotadoras y noches largas.

Para la banda, Un largo camino al cielo se convirtió en un tema sagrado. Cada vez que Rodrigo anunciaba que la iban a tocar, el ambiente se tornaba solemne y la emoción los invadía. La canción les bajaba la energía, por lo que el cantante elegía un tema alegre para levantar el ánimo después. A más de dos décadas, el recuerdo de Alejandro sigue vivo en cada nota y en la casa celeste donde Vilta atesora memorias del Potro.