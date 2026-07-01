Trump registró activos por al menos 2.400 millones de dólares e ingresos superiores a USD 2.200 millones, muy por encima de los aproximadamente USD 622 millones que había declarado en 2024

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ingresos por alrededor de 1.400 millones de dólares provenientes de los negocios de criptomonedas de su familia durante 2025, según la declaración financiera anual presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (Office of Government Ethics). El millonario crecimiento patrimonial reavivó el debate sobre posibles conflictos de interés entre sus negocios privados y las decisiones de su administración desde la Casa Blanca.

El informe, de 927 páginas, muestra que Trump registró activos por al menos 2.400 millones de dólares e ingresos superiores a USD 2.200 millones, muy por encima de los aproximadamente USD 622 millones que había declarado en 2024, antes de regresar a la Presidencia.

La mayor parte de las ganancias provino de World Liberty Financial (WLF), la empresa de criptomonedas fundada en 2024 por sus hijos Eric y Donald Trump Jr. junto a Zach Witkoff, hijo del actual enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Según la presentación oficial, Trump obtuvo cerca de USD 740 millones gracias a su participación en esa compañía. A eso se suman USD 635 millones en regalías vinculadas a la criptomoneda $TRUMP, lanzada apenas horas antes de su asunción presidencial en enero de 2025.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, estos negocios explican que se haya triplicado su patrimonio en dos años, que pasó de unos USD 2.300 millones en 2024 a cerca de USD 6.500 millones en 2026.

Además del negocio de las criptomonedas, Trump declaró fuertes ingresos provenientes de su imperio inmobiliario. Entre los principales figuran:

USD 122 millones generados por el Trump National Golf Club de Miami.

USD 77 millones provenientes del resort Mar-a-Lago, en Florida .

. Más de USD 50 millones por acuerdos de licencias inmobiliarias en Arabia Saudita, Qatar, Vietnam, India, Turquía, Indonesia y Rumania.

La declaración financiera incluye además los ingresos de la primera dama, Melania Trump, quien percibió más de USD 10 millones por el documental sobre su vida producido por Amazon y más de USD 500.000 por las ventas de su libro autobiográfico.

La oposición denuncia un conflicto de intereses y Trump se desentiende

El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales referentes demócratas, sostuvo que los estados financieros "demuestran exactamente cómo funcionó su inversión en criptomonedas: lo hizo más rico", y acusó a sus seguidores de haber sido perjudicados.

Los cuestionamientos apuntan a que, mientras el Gobierno impulsó medidas para flexibilizar la regulación del mercado cripto, el presidente estadounidense y su familia obtuvieron ganancias millonarias con ese mismo sector.

Sin embargo, al ser consultado por periodistas sobre estas críticas, Trump negó cualquier irregularidad y sostuvo que no administra personalmente sus inversiones. "Yo no me involucro en mis finanzas personales. Tengo fondos que gestionan mi dinero. He ganado mucho dinero antes de ser presidente y ellos invierten por mí", aseguró.

La Casa Blanca también salió a defender al republicano. La vocera Anna Kelly afirmó que "ni el presidente ni su familia han incurrido ni incurrirán en conflictos de intereses" y destacó que Trump convirtió a Estados Unidos en "la capital mundial de las criptomonedas".