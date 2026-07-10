Quién se va de Gran Hermano el lunes 13 de julio 2026, según las encuestas

Nueve participantes integran la placa negativa de Gran Hermano y uno de ellos dejará la competencia el lunes 13 de julio.

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano promete ser una de las más importantes de la temporada. Con una placa integrada por nueve participantes y una votación negativa, las encuestas comenzaron a marcar una tendencia sobre quién podría abandonar la casa el lunes 13 de julio, aunque el resultado final dependerá exclusivamente del voto del público.

Cómo quedó la placa de Gran Hermano para el lunes 13 de julio

Tras una semana cargada de estrategias y tensión, nueve jugadores quedaron nominados y deberán enfrentar la decisión de la audiencia. En esta ocasión, la placa es completamente negativa, por lo que el público deberá votar al participante que desea eliminar del reality.

Los nominados son:

Matías Hanssen

Juan Carlos López

Luana Fernández

Alejandra Majluf

Manuel Ibero

Mariela Prieto

Solange "Sol" Abraham

Yisela "Yipio" Pintos

Emanuel Di Gioia

La conformación de esta placa se produjo después de una jornada marcada por la salida de Del Boca, una situación que modificó el panorama del juego. Durante la transmisión, Santiago del Moro confirmó que la partida es definitiva y que no ingresará ningún reemplazante.

De esta manera, los 17 participantes que permanecen dentro de la casa continuarán en competencia hasta la definición del programa, cuya final está prevista para septiembre.

Qué dicen las encuestas sobre la próxima eliminación de Gran Hermano

A pocos días de la gala, comenzaron a difundirse distintos sondeos en redes sociales que intentan anticipar el resultado de la votación. Como ocurre habitualmente, estos relevamientos no tienen carácter oficial, aunque suelen reflejar parte del humor de los seguidores del programa.

Según la encuesta publicada por GH Encuestas en la red social X, la participante con mayor intención de voto para abandonar la casa es Solange "Sol" Abraham, quien reúne el 27% de los votos negativos.

En segundo lugar aparece Luana Fernández, con un 21% de intención de voto para salir del reality.

Si esta tendencia se mantiene hasta el cierre de la votación, Sol podría convertirse en la próxima eliminada de Gran Hermano. Sin embargo, el margen entre ambas participantes todavía deja abierta la posibilidad de cambios en las últimas horas, especialmente teniendo en cuenta el movimiento constante de las campañas de los fanáticos en redes sociales.

Las encuestas en redes sociales ubican a Solange "Sol" Abraham como la principal candidata a abandonar la casa, seguida por Luana Fernández.

Cómo votar para eliminar a un participante de Gran Hermano

La decisión final quedará en manos del público, que podrá participar mediante los canales oficiales habilitados por el programa. Las opciones disponibles para emitir el voto son las siguientes:

Enviar un SMS con la palabra GH al 9009.

al 9009. Responder con el nombre del participante que se desea eliminar.

Confirmar el voto respondiendo "SI" .

. También es posible votar escaneando el código QR que aparece durante la transmisión o utilizando las aplicaciones oficiales asociadas al programa.

Al tratarse de una placa negativa, cada voto suma para definir quién deberá abandonar definitivamente la competencia.

Una gala clave rumbo a la recta final

Con menos participantes dentro de la casa y la confirmación de que no habrá nuevos ingresos, cada eliminación adquiere un peso mayor en el desarrollo del juego. Las alianzas, las estrategias y la popularidad de los concursantes comienzan a ser determinantes cuando la competencia entra en su etapa decisiva.

Aunque las encuestas ubican a Solange "Sol" Abraham como la principal candidata a abandonar Gran Hermano, el resultado oficial recién se conocerá durante la gala de eliminación del lunes 13 de julio, cuando Santiago del Moro anuncie el nombre del nuevo eliminado. Hasta entonces, las campañas de los seguidores y la evolución de las votaciones podrían modificar un escenario que, por ahora, permanece abierto.