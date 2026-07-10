A qué hora juega España vs. Bélgica: dónde ver por TV los 4tos de final del Mundial 2026

Selección de España.

Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan con uno de los cruces más atractivos del certamen. España y Bélgica se medirán este viernes en un duelo entre dos seleccionados europeos que llegan en un gran momento futbolístico y buscarán meterse entre los cuatro mejores equipos del campeonato.

La selección española aparece como una de las candidatas al título luego de dejar en el camino a Portugal, mientras que Bélgica llega fortalecida luego de una contundente goleada sobre Estados Unidos en los octavos de final. El ganador del encuentro avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo y quedará a solo dos partidos de la consagración.

A qué hora juega España vs. Bélgica por el Mundial 2026

El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio desde las 16 (hora de Argentina) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, por los cuartos de final del Mundial 2026.

La organización del torneo todavía no confirmó la designación arbitral para este encuentro, que promete ser uno de los más parejos de la fase eliminatoria.

Todo lo que tenés que saber d partido España vs. Bélgica

Partido: España vs. Bélgica.

España vs. Bélgica. Instancia: Cuartos de final del Mundial 2026.

Cuartos de final del Mundial 2026. Fecha: Viernes 10 de julio.

Viernes 10 de julio. Hora: 16 (hora argentina).

16 (hora argentina). Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles.

SoFi Stadium, Los Ángeles. Árbitro: A confirmar.

Dónde ver España vs. Bélgica en vivo por TV y streaming

En Argentina, el encuentro podrá seguirse en vivo a través de TyC Sports y DSports. También estará disponible mediante streaming en Flow y Paramount+, mientras que el seguimiento minuto a minuto podrá realizarse a través de Canchallena.

Dónde ver el partido

TV: TyC Sports y DSports.

TyC Sports y DSports. Streaming: Flow y Paramount+.

Cómo llegan España y Bélgica a los cuartos de final

España consiguió la clasificación luego de un ajustado triunfo por 1 a 0 frente a Portugal. El equipo dirigido por Luis de la Fuente encontró la victoria en el cierre del encuentro gracias a un gol de Mikel Merino, quien había ingresado apenas seis minutos antes y marcó el tanto decisivo a los 90 minutos.

Bélgica, por su parte, fue una de las selecciones más contundentes de los octavos de final. Los Diablos Rojos derrotaron 4 a 1 a Estados Unidos, último país anfitrión que seguía en competencia, con un doblete de Charles De Ketelaere y goles de Hans Vanaken y Romelu Lukaku. El descuento parcial había sido obra de Malik Tillman, en un equipo estadounidense conducido por el argentino Mauricio Pochettino.

Selección de Bélgica.

En el historial reciente, ambas selecciones no se enfrentan desde el 1 de septiembre de 2016, cuando España ganó 2 a 0 un amistoso disputado en Bruselas con dos goles de David Silva.

En los Mundiales, el antecedente más recordado favorece a Bélgica: en los cuartos de final de México 1986 igualaron 1 a 1 y los belgas avanzaron al imponerse 5 a 4 en la definición por penales. Cuatro años después, en la fase de grupos de Italia 1990, España se tomó revancha con un triunfo por 2 a 1.

Con dos selecciones de enorme jerarquía y antecedentes de peso en la Copa del Mundo, el choque entre España y Bélgica promete ser uno de los grandes partidos de los cuartos de final del Mundial 2026.