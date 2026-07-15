El dato clave de Juan Pablo Varsky sobre el gol de Julián Álvarez: “Más rápido”

Julián puso el gol de la victoria sobre Suiza.

La Selección Argentina está en semifinales del Mundial 2026, instancia en la que este miércoles se enfrentará a Inglaterra en el Atlanta Stadium, aunque para ello primero tuvo que superar la cerrada barrera suiza. El sábado pasado, el equipo de Lionel Scaloni se impuso sobre los suizos por 3-1 en Kansas City, donde Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza en el primer tiempo, aunque el empate de Dan Ndoye llevó las cosas al alargue.

Con Suiza con uno menos tras la expulsión de Breel Embolo en el segundo tiempo, el conjunto europeo se había metido atrás y la “Albiceleste” había estado buscando el gol, pero la barrera no se rompió hasta los 112’ de la mano de Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid aprovechó el espacio creado por el Flaco López para sacar un remate de fuera del área que se clavó en el ángulo del arco suizo, lo que prácticamente le dio el pase a semifinales a la “Albiceleste”.

Ahora bien, considerando que el cordobés había sido titular, hay un dato que incluso realza más el gol, en especial por el desgaste que había tenido a lo largo del partido. En un análisis realizado por Juan Pablo Varsky, se evidenció que la “Araña” había estado presionando las defensas suizas desde el inicio del encuentro, además de que también corrió cada envío desde la portería de Dibu Martínez.

Tal es así que Álvarez solamente quedó por detrás de Mac Allister entre los jugadores que más corrieron en los 120 minutos de partido, a la vez que fue el más veloz en aquella noche en Kansas. “Julián fue el segundo futbolista que más corrió (13km) y el que más rápido corrió (35 km/h)”, afirmó Varsky en la publicación de su cuenta de X, donde también resaltó el nivel que tuvo tanto en las jugadas como en el 2-1 parcial.

“Todo esto tiene que cruzarse con el juego y es el que la clava en el ángulo en el minuto 112 y es el que quita la pelota en el 120 para el 3-2”, agregó el periodista con respecto a la actuación de Julián. Cabe mencionar que el delantero venía de una sequía en la actual edición de la Copa del Mundo, sin haber logrado anotar a pesar de haber estado presente en todos los encuentros y haber sido titular en tres de ellos.

El cordobés podría ser titular este miércoles contra Inglaterra.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026