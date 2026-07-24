Entradas para Silvestre y La Naranja en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca

Silvestre y La Naranja confirmó un nuevo show para el 17 de octubre en el C Art Media de Buenos Aires. La banda regresa a los escenarios porteños en plena primavera para continuar su etapa "Alter Ego" y comenzar su camino hacia nuevo material discográfico.

El conjunto compuesto por Justo Fernández Madero, Francisco Nicholson, Lucas Grasso y Fernando Laprida tocará canciones de las más populares como “Prisionero perfecto”, “Invencibles” y “Adicto al temblor”, para compartir con sus fans sus grandes hits, antes de dar un nuevo paso en su carrera.

Así, la fecha en C Art Media funcionará también como proceso de cierre de la etapa de Alter Ego en Buenos Aires, un disco que no solo los desafió desde lo musical, sino que también los llevó a más de 30 shows en 2 continentes.

Silvestre y La Naranja tocará el próximo 17 de octubre en el C Art Media

Durante 2025, Silvestre y La Naranja fue una de las bandas con más fechas de gira internacional, en la que recorrieron México, Estados Unidos, España, Chile, Uruguay y Colombia, y las multitudes se reunieron a corear sus hits más conocidos, sino que los acompañaron cantando todas las letras.

“En septiembre se cumplirá un año del último show en Buenos Aires. Componer y estar en estudio nos encanta, lo disfrutamos y es una parte re importante y linda de la música, pero tocar en vivo te completa de una forma que es muy difícil de explicar. Más tiempo no puede pasar. Nos queremos volver a ver”, manifestó la banda. Así, el nuevo show en el C Art Media será la forma de volver a encontrarse con su público.

A dónde comprar las entradas para Silvestre y La Naranja: cuánto salen

Los tickets para el show del sábado 17 de octubre a las 19 hs ya están disponibles únicamente a través de la página oficial de Passline. Las entradas son generales y cuestan $50.000, sin contar el costo del servicio.