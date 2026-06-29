FOTO DE ARCHIVO: Horas siguientes a que se escucharan varias explosiones en la ciudad de Maiduguri, en el noreste de Nigeria

Un grupo de hombres armados irrumpió en un colegio del noreste ‌de Nigeria y ‌secuestró a varios alumnos mientras realizaban exámenes el lunes por la mañana, según informó la policía.

Los atacantes dispararon esporádicamente mientras irrumpían en la Escuela Secundaria Diurna del Gobierno, situada en la localidad de ​Lassa, dijo ⁠el portavoz de la policía del ‌estado de Borno, el subcomisario Nahum ⁠Kenneth Daso.

Borno es el ⁠epicentro de una insurgencia islamista en la que grupos criminales también han secuestrado a ⁠personas para pedir rescate.

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El ejército, la ​policía y otros organismos estaban ‌recorriendo los bosques cercanos ‌para intentar rescatar a los alumnos ⁠que se estaban presentando a los exámenes del Consejo Nacional de Exámenes, según Daso. A estos exámenes suelen presentarse ​jóvenes de ‌16 y 17 años.

Las autoridades seguían tratando de determinar cuántos estudiantes estaban desaparecidos, ya que algunos seguían sin aparecer tras el ataque, que ⁠comenzó alrededor de las 9 de la mañana (0800 GMT), señaló Daso.

Nigeria se enfrenta a crisis de seguridad que se solapan y que van mucho más allá de la insurgencia yihadista en el noreste, donde Boko ‌Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico llevan más de 15 años en conflicto.

En el noroeste, bandas fuertemente armadas, conocidas localmente como "bandidos", llevan a cabo secuestros ‌masivos para obtener rescates y asaltan aldeas y escuelas, mientras que los estados del ‌centro-norte también ⁠han sido escenario de violencia recurrente relacionada con disputas por tierras ​y rutas de pastoreo.

Con información de Reuters