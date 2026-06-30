Quintela reunió a Urtubey y Trotta en La Rioja para avanzar en un proyecto federal de cara a 2027

En el marco de una serie de reuniones con referentes políticos y sociales, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo un encuentro con el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el diputado nacional de Unión por la Patria, Nicolás Trotta. Durante la conversación, analizaron la situación económica y social del país y coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de un proyecto federal para la Argentina.

La actividad se inscribe en la agenda de contactos que viene desarrollando Quintela con distintos actores, con el objetivo de promover espacios de intercambio frente al complejo escenario económico, político y social.

Diagnóstico sobre la situación del país

Los dirigentes analizaron el impacto de las políticas del Gobierno nacional en las provincias y advirtieron sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos y sociales. En ese marco, remarcaron la importancia de generar espacios de diálogo y articulación que permitan diseñar respuestas frente a la coyuntura actual, con una perspectiva de desarrollo equilibrado entre las regiones.

Juan Manuel Urtubey destacó el rol político del gobernador de La Rioja y valoró el espacio de debate. “Es una alegría estar nuevamente en La Rioja y compartir este encuentro con un gobernador del compromiso y del volumen político de Ricardo Quintela”, expresó ex mandatario.

También señaló que desde el peronismo consideran que su mirada “debe estar presente en los grandes debates nacionales” y planteó la necesidad de “reconstruir un país que sea para todos los argentinos y no solamente para unos pocos”. Así Urtubey adelantó que trabajan en iniciativas vinculadas a la formación de dirigentes y ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la construcción política a futuro.

El ajuste en educación

Por su parte, Nicolás Trotta analizó la situación del país y cuestionó el impacto del retiro del Estado nacional en áreas como educación, ciencia y financiamiento universitario. Asimismo, sostuvo que uno de los principales desafíos del peronismo es avanzar en una construcción de unidad hacia 2027, con un programa claro que permita no solo competir electoralmente, sino también ofrecer soluciones concretas.

Trotta también destacó el rol de Quintela en el escenario nacional y afirmó que el dirigente riojano “tiene mucho para aportar” en la construcción de un proyecto federal y de unidad política.

Trotta remarcó que el desafío central es construir una alternativa que genere esperanza en la sociedad y combine una oposición firme con la elaboración de un programa de gobierno. En esa línea, adelantó que distintos dirigentes impulsan un espacio federal de formación política orientado a debatir propuestas y fortalecer una nueva agenda para el país.