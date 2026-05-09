La militancia peronista se reunió en Tres de Febrero contra el ajuste de Milei: "Trabajo y dignidad"

Este sábado se realizó el plenario de La Corriente Nacional de la Militancia de la provincia de Buenos Aires en el partido de Tres de Febrero. El encuentro fue encabezado por la Jefa de Asesores del gobernador Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, quien advirtió por la "tragedia social" que padece el país como consecuencia de las políticas del gobierno de Javier Milei.

Álvarez Rodríguez señaló que hay "pymes que cierran, empleos destruidos, familias que se endeudan para pagar servicios o remedios". A casi un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027, sostuvo que, "cada vez que la derecha llegó con estos planes", el peronismo "se organizó y le devolvió la dignidad al pueblo".

En ese sentido, subrayó: "Si ellos son los ingenieros del caos, nosotros somos los arquitectos de la esperanza". De esta manera, convocó a profundizar la organización territorial: “Tenemos que salir a escuchar a cada vecino y contarle que hay otro camino, que no tienen que resignarse, y que es posible construir una Argentina con industria, trabajo y dignidad”, dijo.

También participaron del plenario el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, la Directora de Relaciones con las Organizaciones de la Sociedad Civil, Cristina Heredia, y más de 150 referentes de la 1ra. y 3ra. sección electoral.

El ministro Katopodis aseguró que “se están rompiendo las condiciones básicas de vida de la gente” y señaló que el Gobierno nacional “está encerrado, paralizado y desconectado de lo que pasa en la calle”. Asimismo, llamó a "reconstruir la esperanza y volver a convocar a la sociedad a empujar colectivamente una salida distinta para el país".

Por su parte, Moreira sostuvo que nunca se atravesó "una realidad como esta” y destacó el rol del gobernador bonaerense: “Axel es la clave, porque es el dirigente que está en mejores condiciones de representar el futuro y hablar desde un lugar distinto”. Asimismo, llamó a “estar cerca de la gente".

Este encuentro se da en el marco de una serie de plenarios que La Corriente Nacional de la Militancia está realizando en territorio bonaerense de cara a 2027, con el objetivo de fortalecer el Movimiento Derecho al Futuro y afianzar la organización en cada municipio.

A su vez, formaron parte los subsecretarios Omar Furlan (Análisis y Seguimiento Político Estratégico) de la Jefatura de Asesores del Gobernador; Santiago Fidanza (Organización Comunitaria y referente de Renacer Peronista), Adrián Grana (Coordinación Institucional) del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; la diputada provincial Ana Luz Balor, los directores Jorge Piccoli y Hugo Curto (Jefatura de Asesores del Gobernador); los concejales José Martínez (de Hurlingham e integrante de la Corriente Nacional Martín Fierro) y Mercedes Contreras (de Tres de Febrero), y referentes de distintos distritos.

Kicillof pasó por Córdoba: armado con intendentes y pedido para que encabece el 2027

El gobernador Kicillof pisó fuerte en Córdoba y salió airoso de una de las provincias más adversas históricamente para el peronismo. El mandatario se llevó convenios firmados para ratificar su gestión y logró romper el cerco antiperonista de la mano del intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, quien lo recibió en la municipalidad y le armó un acto en el auditorio principal de la ciudad Próspero Molina, que durante años hizo las veces de sede para el clásico festival de Cosquín.

Desde el armado del gobernador bonaerense destacaron el gesto que tuvo Martín Llaryora; remarcaron que el cordobés “sabía de la visita” de Kicillof, que ambos dialogaron y que éste le aseguró que “no iba a tener inconvenientes en Córdoba”. Y cumplió. Llaryora estuvo todo el día en la provincia de San Juan para participar de la Expo Minera y evitó una foto con su par bonaerense en tiempos en que se muestra cercano al gobierno libertario. Pero le dejó hacer base en su tierra.

En diálogo con El Destape, el intendente de Cosquin - el primero que se animó a traerlo a la provincia - se refirió a la presencia del mandatario bonaerense: “Lo importante es que Axel vino, firmamos el convenio, y tendimos puentes con el gobierno de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo. Sobre la posibilidad de que el dirigente forme parte de una fórmula presidencial, Cardinali remarcó su “visión peronista”, y reconoció que “debe haber un peronista en la Casa de Gobierno el años que viene”.

Respecto de la relación con el gobernador cordobés, el jefe comunal dijo que era “excelente”, y que quiere que “siga siendo gobernador”. “Estamos trabajando para él; escucha a los intendentes y conoce el barro diario al que estamos sometidos todos nosotros”, afirmó.