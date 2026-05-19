Francia invita a potencias europeas a las celebraciones del Día de la Bastilla el 14 de julio

El presidente francés, Emmanuel Macron, espera la llegada de un invitado en el Palacio del Elíseo en París

​Francia invitó a los Estados europeos que forman parte de la "coalición de los dispuestos" ‌de Ucrania a ‌asistir a las celebraciones del 14 de julio, Día de la Bastilla, según una invitación oficial a la que tuvo acceso Reuters el martes.

Liderada por Francia y Reino Unido, la coalición está compuesta principalmente por naciones europeas que ​pretenden reforzar ⁠las garantías de seguridad para Kiev en ‌caso de un alto el fuego ⁠con Rusia, que invadió Ucrania ⁠en 2014 y volvió a hacerlo a gran escala en 2022.

Las conmemoraciones del Día de la ⁠Bastilla de 2026 se celebrarán bajo el ​lema "Despertar estratégico europeo", según la ‌invitación, en un momento de ‌tensiones crecientes en las relaciones transatlánticas, especialmente ⁠por la guerra en Irán.

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El desfile militar anual de este año será el último del presidente Emmanuel Macron antes de dejar ​el cargo ‌y brindará la oportunidad de subrayar el apoyo político a Ucrania, ya que las perspectivas de un fin a corto plazo de la guerra con Rusia ⁠parecen escasas.

La coalición ha estado bajo mando francés desde noviembre de 2025 y está previsto que pase a manos británicas en julio.

Unos 25 países se han comprometido a formar parte de una futura fuerza multinacional para Ucrania que podría incluir despliegues ‌en territorio ucraniano.

Los responsables militares afirman que los preparativos para dicha misión están completos y que está lista para desplegarse en caso de alto el fuego, aunque los detalles siguen siendo escasos.

Moscú ‌no ha dado ninguna señal pública de que aceptaría un acuerdo de paz con las garantías de ‌seguridad previstas ⁠por los aliados de Ucrania, y ya ha rechazado anteriormente la presencia ​de tropas de la OTAN en el interior de Ucrania.

Con información de Reuters