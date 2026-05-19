Policía británica investiga denuncias de abusos sexuales a menores relativas a expedientes de Epstein

Archivos de Epstein publicados por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Nuevas imágenes de Epstein publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Una fuerza policial británica informó el martes que está investigando ‌dos denuncias de ‌abuso sexual infantil a raíz de la información contenida en documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La ​policía indicó ⁠que uno de los incidentes ‌denunciados se refería a lugares ⁠de Surrey y Berkshire, ⁠en el sur de Inglaterra, entre mediados de los años 90 y el ⁠año 2000, mientras que el ​otro se refería a ‌presuntos incidentes ocurridos entre ‌mediados y finales de la ⁠década de 1980 en el oeste de Surrey.

"No se ha detenido a nadie. Nos tomamos muy en ​serio ‌todas las denuncias de delitos sexuales y trabajaremos para identificar cualquier línea de investigación razonable con el fin de verificar la ⁠información o recabar pruebas que la corroboren", declaró la policía de Surrey.

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La policía no facilitó más detalles.

En febrero, la policía de Surrey solicitó cualquier información tras la publicación de un informe ‌censurado del FBI "en el que se alegaban casos no recientes de trata de personas y agresiones sexuales a un menor en Virginia Water, Surrey, entre ‌1994 y 1996".

Afirmó en ese momento que una revisión de sus sistemas no ‌había encontrado ⁠pruebas de que se hubieran presentado denuncias relacionadas con Surrey, ​tras lo cual señaló que había recibido varias denuncias.

Con información de Reuters