VTV 2026: qué cambia en la Ciudad, cuándo se hace y quiénes deberán realizar el trámite

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá cambios en la Ciudad de Buenos Aires con modificaciones que buscan simplificar el trámite, ampliar la cantidad de lugares disponibles para realizarlo y ofrecer más opciones a los conductores.

Entre las principales novedades, se establece que la primera inspección de los vehículos se realizará a los cinco años del patentamiento, en lugar de los cuatro años que rigen actualmente. Además, se modificará el período de renovación: la VTV tendrá una vigencia de dos años hasta que el vehículo cumpla los 10 años de antigüedad.

La Ciudad de Buenos Aires implementará cambios en la VTV.

Hasta ahora, ese plazo se reducía cuando los autos alcanzaban los ocho años. Con el nuevo esquema, los conductores tendrán más tiempo entre verificaciones durante los primeros años de vida útil del vehículo.

Dónde se podrá realizar la VTV de ahora en más

Otro de los cambios importantes es que la VTV dejará de realizarse únicamente en las plantas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad. A partir de la nueva normativa, también podrán ofrecer el servicio talleres mecánicos, concesionarios oficiales e importadores autorizados.

Para poder realizar inspecciones, estos establecimientos deberán incorporarse a un Registro Único de Talleres habilitados y cumplir con una serie de requisitos técnicos y de control. Además, estarán sujetos a fiscalizaciones para garantizar que las revisiones mantengan estándares de seguridad y calidad.

Según el Gobierno de la Ciudad, la medida apunta a reducir tiempos de espera y facilitar el acceso al trámite, sin modificar el objetivo principal de la VTV que es comprobar que los vehículos circulen en condiciones seguras y reducir riesgos vinculados a fallas mecánicas.

Quiénes seguirán sin pagar la VTV

El nuevo régimen mantendrá las exenciones de pago para determinados grupos. Continuarán sin abonar el trámite los jubilados, pensionados y mayores de 65 años cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio, siempre que sean titulares de un vehículo cuyo valor no supere el límite establecido para el pago del impuesto a la radicación de vehículos en la Ciudad.

También seguirán alcanzadas por la exención las personas con discapacidad que sean propietarias de un vehículo, tanto si cuenta con adaptaciones especiales como si no las tiene. En caso de que una persona tenga más de un vehículo a su nombre, el beneficio se aplicará solamente sobre una unidad.