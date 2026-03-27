Salta: en pleno debate por la Ley de Glaciares, acusan a Sáenz y a Royón de tener presuntos vínculos con empresas mineras

En el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, especialistas presentaron una denuncia contra la senadora nacional de Gustavo Saenz, Flavia Royón, por delitos contra la administración pública, por su vinculo con las empresas mineras de Rio Tinto y Zelandez. Por su parte, la legisladora de Salta apoyó al proyecto de Javier Milei por considerar que restringe la autonomía de las provincias para desarrollar actividades productivas.

"Da muchísima vergüenza la actitud de estos gobernadores, como Saénz, que tienen un manejo semi colonial, sacrifican el territorio y a su gente. Saben que el cambio normativo significa millones de dólares, a costa del bienestar de su población", detalló a El Destape el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.

En este mismo sentido, acusó al mandatario y a la senadora salteña: “Está probado que Royón forma parte de una consultoría en la cual se ven beneficiadas las empresas. Los dos tienen relaciones incestuosas con las mineras, en vez de representar los intereses de la población".

"Cuántos diputados de acá tienen relaciones con las empresas mineras? ¿Cuántos senadores? ¿Ustedes saben que hay una senadora nacional que no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras directamente? Se llama Flavia Royón. Tiene una consultora y es integrante de Rio Tinto, una de las principales beneficiadas por esto”, fueron las palabras del referente ambiental en plena audiencia realizada en el Congreso de la Nación el pasado 25 de marzo.

La voz de la provincia

Este medio también se contactó con integrantes del Gobierno provincial quienes sostienen que la modificación de la Ley de Glaciares permitiría un mayor desarrollo económico para la provincia, aunque reconocen que no contempla consecuencias ambientales. En este sentido, no pudieron especificar cual serían proyectos concretos que potenciarían a una provincia que no posee glaciares en se geografía.

El Destape también se contactó con el equipo de prensa de Royón quienes solo accedieron a enviar un documento donde deja asentado su trayectoria y desvinculación de su vinculo contractual con las empresas Zelandez Holding Limited. Este cese de tarea fue en diciembre del 2025, antes de asumir su mandato legislativo. En este mismo sentido, el comunicado detalla el accionar como asesora de la empresa Río Tinto: "La legisladora confía plenamente en la Justicia y no le teme a ninguna investigación".

El lineamiento político del gobernador Gustavo Sáenz con el Gobierno nacional de Javier Milei inicia en el marco de la sanción del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) el cual, el primer proyecto en Argentina comenzó en la provincia de Salta, junto de la mano de la empresa Río Tinto. Este plan de trabajo denominado Rincón está ubicado en el Salar de Rincón, en el departamento de Los Andes.

Argentina Week

En el marco del viaje del presidente Javier Milei, en el que estuvo el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, la multinacional minera Rio Tinto anunció que el proyecto Rincón concretó el primer envío comercial de 200 toneladas de carbonato de litio con destino al mercado asiático. En ese contexto, la compañía ratificó el rol central su estrategia global de litio. Allí también estuvieron los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Catamarca, Raúl Jalil.

Cabe destacar que esta misma empresa adiquirió la compra de la compañía Arcadium Lithium, quien en la actualidad opera dos de los seis proyectos activos en Argentina. Uno de ellos es Sal de Vida en Salta que exportará 15.000 toneladas anuales de carbonato de litio, y Fénix, en el salar de Hombre Muerto de Catamarca.