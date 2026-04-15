El Pollo Vignolo ventiló que tiene las camisetas de dos equipos grandes en su casa: "A ver"

El Pollo Vignolo reveló que tiene las camisetas de dos equipos grandes en su casa.

Sebastián "Pollo" Vignolo sorprendió a todos en la televisión, en el piso de ESPN F90. El conductor del programa, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15, reconoció que tiene en su casa las camisetas de dos equipos grandes del fútbol argentino. El relator de 50 años abrió una nueva edición del famoso ciclo en la pantalla chica con una confesión bastante particular, en esta oportunidad.

El cordobés, hincha de All Boys, disparó que le regalaron las casacas de Racing y San Lorenzo. Luego del "pase" habitual con el envío anterior F12, comandado por su colega Mariano Closs, "Seba" comenzó a hablar de la felicidad que le causa en el día a día su cuenta de TikTok, en la que interactúa con las generaciones más jóvenes y publica videos cortos divertidos permanentemente.

En pleno relato, el "Pollo" Vignolo en ESPN F90 explicó que "además, los pibes y las pibas tienen cero prejuicios...". En la misma línea, consideró que "ellos viven más libres" y comparó: "Nosotros vivimos más preocupados, qué se yo, a ver si nos ven con una cosita así, con una camisetita, si nos ven con esto, si te regalan algo".

En ese momento, el periodista deportivo profundizó: "El otro día me regalaron la (camiseta) de Racing y dije ´no la voy a mostrar porque me van a putear los de Independiente...´. ¡Mostrala!". Luego, señaló: "El otro día me regalaron la de San Lorenzo y digo ´no, no la voy a mostrar porque me van a putear los de Huracán´. ¡Si te regalaron la de San Lorenzo, mostrala!".

Incluso, el "Pollo" insistió con la postura de que "los pibes andan sin prejuicios" y amplió: "El otro día fui a lo de Davo (Xeneize) y La Cobra (dos jóvenes streamers) y yo dije, ´¿estamos al aire?´. ¡Y estábamos al aire!". Por último, destacó que "los pibes iban, se ponían desodorante, jugaban al fútbol-tenis, hinchaban los huevos, tomaban agua del pico...". "¡Yo dije: ´esta es la vida misma!´", sentenció Vignolo.

San Lorenzo y Racing, las camisetas que tiene el Pollo Vignolo en la casa.

El último adiós del Pollo Vignolo a Marcelo Araujo: "Maradona en los relatos"

"Murió Marcelo Araujo, un distinto en los relatos. Tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Maradona en los relatos", comenzó en X (ex Twitter). "Su obra queda en miles de goles que tienen su humor su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor. Estudié en su escuela, lo admiraba demasiado. Una pena", sentenció.