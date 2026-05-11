Condenan a una pareja estadounidense-alemana en España por encerrar a sus hijos en casa

Por Javi West Larrañaga
MADRID, 11 mayo (Reuters) - Una pareja estadounidense-alemana fue condenada el lunes en España a casi tres años de prisión por mantener a sus tres hijos encerrados en casa durante tres años y medio, tras desarrollar un miedo al mundo exterior a raíz de la pandemia del COVID-19.
Tanto el padre como la madre fueron declarados culpables de abandono familiar y de causar daño psicológico, pero fueron absueltos de los cargos más graves de detención ilegal. La fiscalía había solicitado 25 años de prisión.
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Ambos padres son ciudadanos alemanes, mientras que la madre también tiene la nacionalidad estadounidense. No se ha revelado su identidad para proteger la de sus hijos.
Se ordenó a los padres pagar una indemnización de 30.000 euros (32.000 dólares) a cada niño y se les retiró la custodia de estos durante al menos tres años y cuatro meses.
La policía detuvo a la pareja en abril de 2025 tras descubrir que los niños llevaban varios años viviendo en condiciones higiénicas inadecuadas en una casa a las afueras de la ciudad norteña de Oviedo, sin asistir a la escuela.
Javier Muñoz, el abogado de la madre, dijo que los niños recibían educación en casa, "tenían una familia estructurada" y estaban bien alimentados.
Muñoz señaló que la pareja, que permanece en prisión preventiva desde su detención, estaba "moderadamente satisfecha" con la sentencia, pero que aún se planteaba recurrir la resolución.
Con información de Reuters