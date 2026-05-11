Condenan a una pareja estadounidense-alemana en España por encerrar a sus hijos en casa

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de la sede del Tribunal Supremo en Madrid, España

Por Javi ​West Larrañaga

MADRID, 11 mayo (Reuters) - Una pareja estadounidense-alemana fue condenada el lunes en ‌España a ‌casi tres años de prisión por mantener a sus tres hijos encerrados en casa durante tres años y medio, tras desarrollar un miedo al mundo exterior a raíz de la pandemia ​del COVID-19.

Tanto ⁠el padre como la madre fueron ‌declarados culpables de abandono ⁠familiar y de causar ⁠daño psicológico, pero fueron absueltos de los cargos más graves de detención ilegal. La ⁠fiscalía había solicitado 25 años ​de prisión.

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Ambos padres son ‌ciudadanos alemanes, mientras que ‌la madre también tiene la nacionalidad ⁠estadounidense. No se ha revelado su identidad para proteger la de sus hijos.

Se ordenó a los padres ​pagar una ‌indemnización de 30.000 euros (32.000 dólares) a cada niño y se les retiró la custodia de estos durante al menos tres años ⁠y cuatro meses.

La policía detuvo a la pareja en abril de 2025 tras descubrir que los niños llevaban varios años viviendo en condiciones higiénicas inadecuadas en una casa a las afueras de la ‌ciudad norteña de Oviedo, sin asistir a la escuela.

Javier Muñoz, el abogado de la madre, dijo que los niños recibían educación en casa, "tenían una familia ‌estructurada" y estaban bien alimentados.

Muñoz señaló que la pareja, que permanece en prisión preventiva ‌desde su ⁠detención, estaba "moderadamente satisfecha" con la sentencia, pero que aún se ​planteaba recurrir la resolución.

Con información de Reuters