Mientras Nación elimina el programa Remediar, Laformed refuerza la producción pública de medicamentos gratuitos

A poco más de un mes de que el gobierno de Javier Milei anunciara el cierre del programa Remediar, la provincia de Formosa reforzó la producción de medicamentos gratuitos a través del laboratorio público Laformed para garantizar la asistencia sanitaria en todo el territorio provincial.

“En abril recibimos la pésima noticia del recorte del programa Remediar, mediante el cual se distribuían medicamentos gratuitos, pero hoy ya se cortó todo”, detalló a El Destape 1070 el gerente general de Laformed, Ricardo Acosta.

“Del programa Remediar se recibían 79 medicamentos, mientras que ahora solamente llegan tres”, advirtió el directivo del laboratorio público.

La eliminación del programa se enmarca en un contexto más amplio de ajuste sobre el sistema de salud pública. Además de la reducción presupuestaria en el Ministerio de Salud nacional, también se registraron recortes en el Programa SUMAR —destinado a la atención primaria y a personas sin obra social—, así como en áreas de discapacidad, salud mental, vacunación e insumos para la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Frente a este escenario, el Gobierno formoseño impulsó una política para compensar la reducción de recursos nacionales y ampliar la producción de Laformed. “Tenemos el recurso humano capacitado y la infraestructura necesaria para aumentar la producción y cubrir parte de la demanda que antes abastecía Remediar”, explicó Acosta.

El laboratorio público, creado durante la gestión de Gildo Insfrán en 2002, produce actualmente larvicidas y repelentes para combatir el dengue, además de ibuprofeno, protectores solares, cremas dentales y otros insumos distribuidos gratuitamente a través del sistema sanitario provincial.

“Todo esto se entrega de manera gratuita a la población mediante el Ministerio de Desarrollo Humano”, sostuvo Acosta.

En ese sentido, el funcionario advirtió sobre el impacto que generan los recortes nacionales en las provincias, que deben absorber programas y políticas sociales discontinuadas por el Gobierno nacional.

Por último, informes del sector alertan que el recorte de Remediar deja sin cobertura tratamientos clave para enfermedades frecuentes como diabetes, asma e infecciones agudas, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de salud provinciales.