Un famoso deportista apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

Juan Cruz Komar, defensor surgido de las categorías inferiores de Boca Juniors y actual jugador de Rosario Central, lanzó una dura crítica al gobierno nacional liderado por ​​​​Javier Milei. En una entrevista con Comunidad FAN, el futbolista se refirió a los recientes resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y destacó que el mensaje de las urnas refleja el descontento social. "Creo que fueron contundentes y muestran el enojo y el rechazo de gran parte del electorado hacia las políticas del gobierno", declaró el defensor.

​​​​Lejos de detenerse ahí, Komar amplió su análisis con un diagnóstico lapidario. "Era de esperar, porque la gente sufre día a día. La situación económica no mejora, no hay obras públicas, se recortan los salarios de los jubilados, se maltrata a los discapacitados, hay escándalos de corrupción... Hay muchas cosas, mucha desorganización e improvisación que la gente no tolera", dijo.​​​​

El exjugador de Boca también analizó el cambio en el humor social en comparación con años anteriores: "Hace unos años la gente estaba enojada y por eso tomó un rumbo diferente, pero en esta situación, donde las cosas están empeorando y se vuelven mucho más violentas, es lógico que voten como votaron", dijo. Con sus declaraciones, Komar siempre se distinguió de la mayoría de los futbolistas, que suelen evitar las opiniones políticas.

​Resultado de las elecciones provinciales

​​​​​​​​En las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, la Alianza La Libertad Avanza sufrió un fuerte revés. El peronismo se impuso en seis de las ocho secciones electorales, incluyendo la Primera y la Tercera, las más pobladas, y obtuvo una ventaja general de 13,57 puntos. La Libertad Avanza solo ganó en la Quinta y la Sexta Secciones, lo que evidenció el rechazo de gran parte del electorado bonaerense a las políticas del gobierno nacional.

