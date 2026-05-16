Lula empatado con senador Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta electoral en Brasil: encuesta de Datafolha

FOTO DE ARCHIVO. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla con los periodistas en la embajada de Brasil en Washington.

Una segunda vuelta en octubre entre el presidente brasileño Luiz ‌Inácio Lula ‌da Silva y el senador Flávio Bolsonaro acabaría en empate.

• Según la encuesta, una segunda vuelta entre Lula y Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, daría a ambos candidatos un ​45% de los ⁠votos.

• En abril, la encuesta mostraba ‌que Lula obtenía un 45% ⁠y Bolsonaro un 46% ⁠en la segunda vuelta, un empate estadístico debido al margen de error del sondeo, ⁠de aproximadamente dos puntos porcentuales.

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• ​Según la encuesta, realizada ‌a 2.004 votantes, Lula ‌obtendría el 38% en la primera vuelta, ⁠mientras que Bolsonaro se aseguraría el segundo puesto con un 35%.

• La mayoría de las entrevistas para ​la ‌última encuesta se realizaron antes de que Intercept Brasil publicara un reportaje sobre la relación de Flávio Bolsonaro con el exbanquero ⁠Daniel Vorcaro.

• Según el artículo, Bolsonaro supuestamente negoció la recepción de 134 millones de reales (26,5 millones de dólares) con Vorcaro, el antiguo propietario del Banco Master, para financiar una película sobre la vida ‌de su padre.

• Vorcaro se encuentra actualmente en prisión en el marco de una investigación sobre el escándalo relacionado con la quiebra del Banco Master.

• ‌Flávio Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad en su relación con Vorcaro. El equipo de ‌defensa ⁠de Vorcaro se negó anteriormente a comentar el Reporte de ​Intercept Brasil.

(1 dólar = 5,06 reales brasileños)

Con información de Reuters