Video: el emotivo homenaje de Estudiantes de La Plata a Miguel Ángel Russo

Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata se enfrentaron este domingo en el Estadio Jorge Luis Hirschi en una nueva edición del clásico platense en el fútbol argentino. En la previa del encuentro, los fanáticos del 'Pincha' realizaron un homenaje a Miguel Ángel Russo, histórico exjugador del club quien falleció el pasado 8 de octubre.

Minutos antes del partido ante el 'Lobo', las tribunas del conjunto rojiblanco se pintaron con los colores del equipo y estuvieron llenas de banderas recordando a 'Miguelo', en un gran recibimiento propio de un clásico. Además, los futbolistas de Estudiantes ingresaron al terreno de juego con camisetas que llevaban en la espalda el apellido del último DT de Boca Juniors, con el mítico número '6' que llevó a lo largo de toda su carrera.

Los números de Miguel Ángel Russo en Estudiantes de La Plata

Como jugador

Partidos jugados: 435.

Goles: 11.

Títulos: Torneo Metropolitano 1982 y Torneo Nacional 1983.

Como DT

Partidos dirigidos: 69.

Triunfos: 30.

Empates: 20.

Derrotas: 19.

Títulos: Nacional B temporada 1994/1995.

