Solamente necesitás 2 medias: cómo hacer ondas sin calor para tener un pelo como de peluquería.

Hacerse las ondas sin calor es posible si usás la técnica correcta. Para este truco de belleza, solamente vas a necesitar dos medias. Te va a llevar menos de 10 minutos y lo mejor es que se hace de noche, antes de irte a dormir, para que al día siguiente te despiertes con el pelo espectacular.

Este truco se volvió viral en TikTok, ya que te permite tener unas ondas como si te las hubieses hecho en la peluquería, sin usar ningún tipo de artefacto que emane calor. De esta manera, cuidás tu pelo al mismo tiempo que le das la forma que querés. "Me las hago todos los días porque cuido mi cabello, no lo maltrato y las ondas se ven divinas y me duran demasiado", cuenta Vane Arcos, creadora de contenido beauty.

Cómo hacerse las ondas con medias sin usar calor

Paso 1

Desenredate el cabello y aplicá un aceite capilar de medios a puntas.

Paso 2

Agarrá una media. Preferentemente que sea larga, de caña alta, especialmente si tenés pelo largo. Dividí tu cabello en dos.

Paso 3

Sostené con tu boca (o con un broche) la parte de la media donde va el pie. Estirala y con la otra mano agarrá una de las colitas. Enrrollá esa parte de tu pelo alrededor de la media. Andá ajustando para que quede bien tirante. El cabello siempre tiene que quedar por arriba de la media. Al finalizar, apretá la punta y agarrá la parte superior de la media y enrrollá, de manera que te quede todo el pelo envuelto en la media.

Paso 4

Repetí exactamente lo mismo con la otra colita de pelo que separaste.

Paso 5

Al día siguiente, sacátelas y peinalas levemente con tus dedos. Podés aplicar un aceite para cabello nuevamente para darle más brillo y forma.

Por qué las ondas sin calor son mejores para el cabello

Las herramientas de calor como planchitas, bucleras o secadores pueden ayudar a conseguir peinados rápidos, pero su uso frecuente también puede resecar el cabello, aumentar el frizz y favorecer el quiebre de las fibras capilares.

Por eso, cada vez más personas optan por métodos alternativos que permiten moldear el pelo sin exponerlo a altas temperaturas. Las ondas con medias se volvieron una de las técnicas más populares porque son económicas, fáciles de hacer y no requieren comprar ningún producto especial.

Si querés que el peinado se mantenga durante todo el día, lo ideal es realizar la técnica con el cabello apenas húmedo o completamente seco. Además, una vez que retires las medias por la mañana, evitá cepillar el pelo para no desarmar las ondas. En lugar de eso, separalas suavemente con los dedos para lograr un resultado más natural. También podés aplicar unas gotas de aceite capilar o un spray fijador ligero para ayudar a mantener la forma durante más horas.

Dependiendo del tipo de pelo que tengas, las ondas pueden quedar más marcadas o más suaves. Sin embargo, una de las ventajas de este método es que permite conseguir un efecto natural, con movimiento y volumen, sin dañar el pelo ni dedicarle tanto tiempo al peinado.