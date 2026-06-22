Está solo a 140 kilómetros de CABA y cumple 113 años: el pueblo perfecto para hacer turismo de "relax".

En una época del mundo donde todo es ruido, tecnología que inventa espacios y momentos, teléfonos celulares que nos aleccionan todo el día y una larga lista de muchas otras cosas, la gente busca calma. Calidad sobre la cantidad, belleza natural sobre Inteligencia Artificial. La tendencia hacia el turismo slow es un hecho. Desacelerar, conectar, sumergirse en una experiencia parece ser la única salida a un mundo cada vez más parecido a la Matrix, Yo Robot o 1984.

Roque Pérez, a apenas 140 km de la Capital en plena Ruta Nacional 205 se ubica este pueblo que propone cada fin de semana mucha tranquilidad y diversión para toda la familia. La cercanía invita a llegar el sábado temprano a la mañana y pasar un día de campo hasta quedarse en alguna de las muchas opciones de alojamiento. Lo bueno es que siempre se encontrarán con alguna actividad organizada por el municipio.

Un pueblo de 110 pesos

En un remate público realizado en Lobos, Don Pedro Gutiérrez adquirió el 8 de mayo de 1818 un campo de 3 leguas cuadradas y un tercio de otro dentro del que se formó el pueblo de Roque Pérez, abonando la suma de ciento diez pesos fuertes. El campo pertenecía por aquel entonces al partido de Luján, siendo anexado posteriormente a Lobos y por último, en 1863 integró la jurisdicción de Saladillo.

En 1848, en donde más tarde se fundó el almacén "La Paz", en territorio que luego sería Roque Pérez, hubo una pulpería cuyo permiso fue otorgado por Juan Manuel de Rosas a un tal Viruga en “jurisdicción del fortín Monte; siempre que no sea administrada por ningún salvaje e inmundo unitario".

Ese año Ramón Portos y Manuel Millán fundaron la pulpería "El Toro" que se ubicó del otro lado de la Estancia "La Biznaga", que en esa época era sólo el campo con unos ranchos de paja que pertenecían a Guillermo Frías.

Está solo a 140 kilómetros de CABA y cumple 113 años: el pueblo perfecto para hacer turismo de "relax".

En 1859, luego de la batalla de Cepeda, Portos y Manuel González fundaron el boliche "La Paz", en el campo de Andrea Madrid de Berro Este comercio estaba establecido en el lugar donde todavía hoy se conserva. En aquella época estaba rodeado por unos fosos que llegaban al agua de las napas subterráneas, para defenderse de los malones; de día ponían unos tablones que servían de puente y de noche eran retirados para quedar a resguardo.

Este es el origen que este mes de junio celebra sus 113 años de Autonomía Municipal. El pueblo es el que reúne la mayor cantidad de almacenes y restaurantes de campo históricos del país donde se celebra la gastronomía bonaerense en cada bocado, así como la identidad campera y las costumbres ancestrales, propias de la nueva tendencia Slow en el turismo mundial.

La formación del pueblo de Roque Pérez data fehacientemente de 1889, pero recién en 1913 llega la esperada autonomía municipal al pueblo de Roque Pérez, por ley Nº 3488 sancionada el 21 de junio y promulgada el 24 de junio. Para crear el municipio de Roque Pérez se tomaron aproximadamente 90.000 hectáreas de Saladillo y 10.000 de 25 de Mayo. Por la ley de ampliación del 14 de junio de 1914, se le anexó a Roque Pérez el cuartel 5º de Saladillo hasta que pueblo de Roque Pérez sería elevado a la categoría de ciudad en 1961.

Todo paseo a su tiempo

Desde el viernes comienzan a abrir sus puertas restaurantes y almacenes de campo con diversas propuestas. A la buena comida se suma siempre la cordialidad y esa impronta sencilla que brindan solo los pueblos rurales bonaerenses.

Ninguna oportunidad es mejor que visitar el casco urbano los días de Aniversario del Pueblo. Habrá desde el miércoles 24 de junio un condimento variado de actividades para todas las edades, además de mucha diversión para los más pequeños. En cada uno de los sitios turísticos del pueblo se podrá vivenciar una propuesta diferente, además de realizar excursiones en la naturaleza, visitar el Museo Rancho de Perón y llegarse hasta el Mercado, que despliega su amplia gama de productos locales gastronómicos y artesanales, entre otras propuestas.

Está solo a 140 kilómetros de CABA y cumple 113 años: el pueblo perfecto para hacer turismo de "relax".

También se pueden realizar excursiones desde el centro de la ciudad hasta el Paraje La Paz Chica, propuesta que incluye una visita al Cine Club Colón.

Cronograma de un festejo

El miércoles 24 de junio es el Día del Pueblo, 113 años de Autonomía Municipal y celebración del patrono del pueblo San Juan Bautista:

10:00 hs: Ceremonia ecuménica y acto protocolar en la Municipalidad de Roque Pérez (Avenida Mitre 1310).

12:00 hs: Tradicional Guiso de Mondongo junto con el inicio de actividades artísticas en los alrededores de la iglesia y en la Plaza Mitre.

15:30 hs: Procesión y misa en honor a nuestro santo patrono San Juan Bautista, partiendo desde la Iglesia de Roque Pérez

Durante toda la jornada habrá Shows musicales y espectáculos artísticos , acompañados por el Mercado Bien Auténtico en la Plaza Mitre (feria de artesanos y emprendimientos locales).