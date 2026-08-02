El turismo dejó más de $12.000 millones en La Rioja durante las vacaciones de invierno: todos los detalles

El turismo volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía de La Rioja durante el receso invernal. Entre el 6 y el 26 de julio, la actividad generó un impacto económico superior a los $12.012 millones, impulsado por la llegada de visitantes, el crecimiento del consumo y la demanda de servicios turísticos en distintos puntos de la provincia.

Así lo informó el Observatorio Económico de Turismo al presentar el balance de la temporada de invierno, que reflejó un sostenido movimiento de turistas durante las tres semanas del receso y un efecto positivo sobre la hotelería, la gastronomía, el comercio y otros sectores vinculados a la actividad.

El informe destaca que la ocupación hotelera promedió el 65% durante todo el período, aunque en la tercera semana alcanzó el 70%, convirtiéndose en el momento de mayor afluencia de visitantes. En el análisis por regiones, el Oeste riojano volvió a liderar los niveles de ocupación con un promedio del 70%, seguido por Los Llanos, con el 65%, y la región Norte, que alcanzó el 60%.

Entre los destinos más elegidos por los turistas se ubicaron Olta, con una ocupación del 78%; Villa Unión, con el 73%; y Chilecito, con el 70%, localidades que ratificaron su protagonismo dentro del circuito turístico provincial gracias a su oferta de naturaleza, cultura, gastronomía y actividades recreativas.

Más allá de los indicadores de ocupación, el Observatorio resaltó el fuerte impacto económico que dejó el movimiento turístico sobre las economías regionales. El gasto de los visitantes se tradujo en mayores ingresos para hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, agencias de viajes, empresas de transporte, bodegas, comercios y productores regionales, fortaleciendo la circulación de dinero en distintos departamentos de la provincia.

En ese contexto, el Gobierno provincial destacó que el turismo continúa posicionándose como una actividad estratégica para diversificar la matriz productiva de La Rioja, impulsar el desarrollo local y generar empleo en numerosas localidades. Uno de los factores que contribuyó al buen desempeño de la temporada fue el programa Previaje Riojano, implementado mediante vouchers en Chachos para incentivar el turismo interno y promover el consumo en establecimientos adheridos.

Durante las vacaciones se ejecutó la totalidad de la inversión prevista por la Provincia, equivalente a $250 millones. Según el informe oficial, esa inversión permitió movilizar un circuito económico total de $794.145.827, integrado por $544.145.827 facturados por alojamientos y agencias de viajes, además de los fondos aportados por el Estado provincial para financiar los vouchers.

El efecto multiplicador del programa se reflejó también en otros rubros de la economía. Los turistas que utilizaron los beneficios realizaron consumos en restaurantes, estaciones de servicio, farmacias, bodegas, comercios y locales de productos regionales, ampliando el impacto del gasto turístico sobre diferentes actividades.

Durante la vigencia del Previaje Riojano se concretaron 1.899 canjes, con un promedio de 105 operaciones diarias, beneficiando a más de 7.600 personas. Villa Unión concentró el 48% de las operaciones, seguida por Chilecito con el 32%, La Rioja Capital con el 14%, Aimogasta con el 3%, Chamical con el 2% y Chepes con el 1%. Los beneficiarios provinieron principalmente de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, además de turistas riojanos y visitantes de otras provincias.

La edición 2026 del programa contó con la participación de 79 establecimientos hoteleros, 44 agencias de viajes y una red de más de 480 comercios habilitados para recibir los vouchers. Desde el Gobierno provincial destacaron que la articulación entre el sector público y el privado permitió fortalecer la oferta turística, incentivar el consumo y consolidar a La Rioja como uno de los destinos elegidos durante las vacaciones de invierno.