Paro por tiempo indeterminado en una distribuidora de gas: trabajadores denuncian despidos arbitrarios

Mientras las cifras del cierre de 2025 revelan que la desocupación en Corrientes trepó al 6,1% en tan solo un año, los trabajadores de la distribuidora Simo Gas realizan un paro total de actividades por tiempo indeterminado: denuncian despidos arbitrarios y falta de pagos de salarios.

El representante gremial, Cristian Aguirre, explicó que el conflicto comenzó el pasado 19 de marzo con un paro de 48 horas debido a la falta de pago. No obstante, la situación escaló drásticamente luego de la decisión empresarial de dejar empleados en la calle. "Se agravó porque en el medio del paro hubo cinco despidos por llevar adelante la medida", afirmó Aguirre, quien además advirtió que habría amenazas de "3 o 4" cesantías adicionales.

Desde el sector sindical aseguran que la totalidad del personal se encuentra afectado por la morosidad de la empresa. "Todavía nadie cobró, nadie. Ningún compañero de los que están acá", sostuvo el referente gremial a Radio Sudamericana durante la manifestación en los portones de la distribuidora.

El pedido de los trabajadores es que les paguen el sueldo pendiente y la reincorporación de los cinco compañeros despedidos, además de garantías de estabilidad laboral para el resto de la planta de cara al futuro, para que la empresa no tome represalias por las medidas de fuerza.

La decisión que pone en jaque el futuro de los trabajadores se enmarca en un contexto donde la reforma laboral ya se aplica en las diversas provincias del país. La sanción de la normativa que recorta derechos de los trabajadores no hubiera sido posible sin el respaldo clave de los gobernadores. Este fue el caso del gobernador Juan Pablo Valdés, quien entregó los votos de sus senadores y diputados para que el presidente Javier Milei profundice su plan contra los trabajadores argentinos. El agradecimiento del libertario no tardó en llegar: invitó al mandatario correntino a su viaje por Estados Unidos para participar de la Argentina Week en busca de "inversiones".

La respuesta de la empresa tras los despidos

Ante la escalada del conflicto, la dirección de Simo Gas difundió un comunicado oficial donde intenta contextualizar las medidas tomadas. La firma evitó referirse directamente a los despidos como represalia, pero admitió un "escenario desafiante" para la industria.

"Queremos aclarar que el contexto actual del sector viene siendo complejo. Factores externos, como el aumento en los costos de producción y distribución —incluyendo subas en el precio del gas a nivel general— han impactado directamente en la actividad”, manifestaron desde la empresa.

En esa línea, agregaron: "Esto, sumado a una baja en el volumen de ventas de garrafas, genera un escenario desafiante para toda la industria. A pesar de esto, seguimos trabajando para sostener la operación, priorizando la continuidad del servicio y el equilibrio de la empresa en el largo plazo. Las decisiones recientes responden a esta realidad".

La firma es una de las principales distribuidoras de gas envasado de la zona y hay preocupación, ya que si se sostiene en el tiempo esta medida de fuerza, muchos hogares podrían verse afectados. Además de este caso, otras situaciones similares ocurren en la provincia: cientos de trabajadores de las ciudades de Gobernador Virasoro y Goya continúan movilizados para hacerle frente al modelo libertario y la complicidad del gobernador Valdés.