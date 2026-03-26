El 58% de los encuestados se inclinó por un "cambio de gobierno".

Tras las nuevas revelaciones en la causa por la presunta criptoestafa $Libra y el escándalo que protagoniza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, una nueva encuesta correspondiente al mes de marzo arrojó resultados preocupantes para la administración de Javier Milei. Según el relevamiento, que alcanzó a 1830 personas en todo el país, la valoración negativa de la gestión nacional se ubica en un 59%, frente a un 41% que aún mantiene una visión positiva.

Sin embargo, el dato más alarmante, que surge de un informe de la consultora Innova Opinión Pública, se encuentra en la percepción económica de los hogares. Un 71% de los encuestados afirmó tener dificultades económicas: el 27% asegura directamente que "no llega a fin de mes", mientras que un 44% indica que lo hace "apenas". En contraste, solo un ínfimo 7% de la población manifiesta que le alcanza para vivir bien y ahorrar. Esta crisis se refleja en las preocupaciones ciudadanas, donde el nivel de los sueldos (27%) y el aumento de precios y tarifas (20%) lideran el ranking de los principales problemas del país, superando a la inseguridad (16%) y la corrupción (15%).

Chau esperanza: el dato que enciende alarmas en la gestión libertaria

En cuanto a las emociones que genera la actualidad nacional, predomina un clima de marcada desazón e inseguridad hacia el futuro. La incertidumbre es el sentimiento mayoritario, mencionado por el 33% de los participantes. A esto se suma un abanico de sensaciones negativas que incluyen la tristeza (13%), miedo (10%) y bronca (9%), lo que en conjunto refleja un profundo malestar en el tejido social. Por el contrario, las emociones ligadas al optimismo tienen una presencia muy limitada: la esperanza apenas alcanza el 13%, tranquilidad el 8% y la felicidad se reduce a un mínimo 2%. Finalmente, un 8% de los encuestados no manifestó un sentimiento definido.

Crece la desaprobación de Milei y aumenta el deseo de un cambio

La encuesta también indagó sobre la imagen cualitativa del Presidente. Los resultados muestran un fuerte desgaste en atributos clave:

Sensibilidad : un contundente 70% considera que la gestión de Milei es "insensible", contra solo un 27% que la percibe como sensible.

: un contundente 70% considera que la gestión de Milei es "insensible", contra solo un 27% que la percibe como sensible. Honestidad : el 60% califica al Gobierno como "corrupto", mientras que el 30% lo ve como honesto.

: el 60% califica al Gobierno como "corrupto", mientras que el 30% lo ve como honesto. Eficiencia: el 55% tilda a la gestión de “ineficiente”.

Este clima de desaprobación se extiende a Adorni, cuya percepción de deshonestidad alcanza el 70%. De cara al futuro político, el sentimiento de agotamiento parece ganar terreno. Ante la consulta sobre qué prefieren para el país, un 58% se inclinó por un "cambio de gobierno", mientras que el deseo de que Milei continúe en el poder se sitúa en un 33%.