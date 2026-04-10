El "veranito" que había vivido el Gobierno tras el triunfo electoral de octubre llegó a su fin. Eso concluye la consultora Ad Hoc en su encuesta de marzo 2026, que monitorea la conversación digital sobre Javier Milei en redes sociales y portales web. El diagnóstico es duro: el 52% de las menciones al presidente fueron negativas y solo el 39% positivas. Es el peor registro del año. La causa es clara: dos escándalos coparon la agenda casi sin dejarle espacio a nada más: Manuel Adorni y las revelaciones sobre el escándalo $LIBRA. Y, como cereza, la tropa libertaria que sostuvo al gobierno de Javier Milei en el territorio digital abandonó al presidente en las redes sociales y prácticamente se llamó a silencio.

Adorni: el suceso político del mes

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acumuló 2,7 millones de menciones en marzo, casi siete veces más que en febrero. La crisis se fue alimentando sola: primero fue la presencia de las esposas de funcionarios en la gira oficial por Estados Unidos, luego la palabra "deslomarse" en una entrevista que disparó el escrutinio sobre su declaración jurada, después una denuncia por contratos millonarios de la consultora de su esposa con el Estado, y el remate: un departamento en Caballito comprado con un préstamo de dos jubiladas que negaron conocerlo. El informe lo sintetiza con precisión: "Un funcionario con retórica de austeridad que construye su posicionamiento en un escalafón moral superior no logra saldar las dudas sobre su comportamiento ético."

$LIBRA: 11 millones de menciones acumuladas y sin cierre

Cada vez que Adorni bajaba de intensidad, $LIBRA volvía a ocupar el centro. La filtración de los peritajes al celular de Mauricio Novelli generó el pico mensual más alto del escándalo desde su surgimiento: 1,25 millones de menciones solo en marzo. En total acumula 11,4 millones desde que apareció, y sigue abierto.

Karina Milei fue el principal vehículo de negatividad presidencial durante el mes: el 78% de sus menciones fueron negativas, casi todas vinculadas a $LIBRA. Es la primera vez en el año que aparece en el top 3 de conceptos asociados a Milei.

El Gobierno no sabe cerrar sus crisis

El hallazgo más importante del informe es estructural: el Gobierno no sabe clausurar sus crisis. Cada intento de cierre —entrevistas en medios de comunicación afines, conferencias de prensa, tweets de funcionarios del gobierno con intenciones de explicar los escándalos— terminó alimentando la conversación y profundizando el daño. De los tres escándalos analizados, el único cerrado es el de Espert, y solo porque bajó su candidatura. $LIBRA y Adorni siguen abiertos.

Para peor, la comunidad libertaria estuvo prácticamente ausente en la defensa. En la conversación sobre Adorni, solo 2 de los 10 influenciadores más activos pertenecían al espacio libertario. En $LIBRA, ninguno. En la apertura de sesiones, en cambio, 5 de los 10 primeros eran libertarios: la coordinación existe para los momentos positivos, no para las crisis.

La oposición y el boomerang de la "casta"

En un mes tan convulsionado, la oposición no logró aprovechar el espacio. Milei generó 7,3 millones de menciones en marzo. Toda la oposición junta —Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Juan Grabois, Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto— llegó a 1,9 millones.

El cierre del informe es el dato más irónico: la palabra "casta" alcanzó en marzo su pico histórico con más de 470.000 menciones. Pero cuando esa palabra aparece más, la imagen digital de Milei es predominantemente negativa. El concepto que el Gobierno creó para atacar a sus adversarios se convirtió en el arma que ahora se usa contra él.