Vuelos directos a Chile: una provincia patagónica retoma la ruta luego de casi siete años

Una aerolínea internacional operará de nuevo en la provincia que concentra el desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

La provincia de Neuquén recuperó su conexión aérea directa con Chile a partir del arribo del primer vuelo de la empresa Latam desde Santiago producido este domingo. Esta reactivación se produce luego de casi siete años sin esta ruta, que la aerolínea había suspendido en 2019 por una "evaluación interna".

La noticia fue anunciada en noviembre pasado en un acto celebrado en el centro de convenciones Domuyo, con la presencia de representantes de Latam, la concesionaria del aeropuerto Juan Domingo Perón y autoridades provinciales. La ministra de Turismo de Neuquén, Leticia Esteves, destacó la elevada demanda observada hasta ahora y señaló que este servicio contribuirá a "consolidar la conectividad con Chile", más allá de los esfuerzos para mejorar los pasos fronterizos terrestres.

Esteves remarcó que esta nueva conexión aérea será una "nueva entrada" para Neuquén, no solo desde Chile sino también desde otros países, gracias a la amplia red internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Desde el anuncio, se lanzó una intensa campaña de promoción en la que participó el Ministerio de Turismo junto con organismos y prestadores turísticos locales.

La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales con vuelos desde Santiago a Neuquén los martes a las 10, jueves a las 16:45, viernes a las 10 y domingos a las 17:20. En sentido inverso, los vuelos partirán de Neuquén los martes a las 13:29, jueves a las 20:20, viernes a las 13:29 y domingos a las 20:55. El primer avión aterrizará hoy en la tarde y será recibido por autoridades provinciales y de la empresa.

Según indicó la ministra, la relación entre el Gobierno y Latam es muy buena y la receptividad del público viene siendo positiva. Respecto al futuro de la ruta, Esteves aclaró que no se trata de "una prueba piloto", aunque reconoció ante Diario Río Negro que la continuidad dependerá de la demanda que se sostenga en el tiempo.

Desde el punto de vista turístico, la conexión tendrá un fuerte impacto para Neuquén. Se trabaja en mejorar los traslados desde el aeropuerto hacia la ciudad y destinos cordilleranos. Además, la capital provincial ya no es solo una ciudad de paso, sino una opción consolidada para visitantes nacionales y extranjeros, afirmó la ministra.

Detalles sobre los nuevos vuelos directos a Chile

Latam utilizará aviones Airbus 320 con capacidad para aproximadamente 174 pasajeros. El aeropuerto de Santiago, uno de los más importantes de la región, ofrece conexiones a más de 30 destinos internacionales y 17 dentro de Chile, lo que amplía las posibilidades para quienes viajen desde Neuquén.

Los pasajes ya están a la venta y los precios varían según la tarifa y la fecha elegida. Por ejemplo, para volar de Neuquén a Santiago este domingo, los costos oscilaban hasta el viernes entre $217.028 para la tarifa básica, $293.748 la light y $366.632 la full. Las diferencias principales entre tarifas están en el equipaje permitido y ciertos beneficios como cambio de vuelo o selección de asiento.

Los vuelos tienen una duración aproximada de una hora y 20 minutos, facilitando un vínculo ágil y directo entre Neuquén y Chile que se espera potencie tanto el turismo como la actividad económica de la provincia.