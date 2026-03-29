Ideal para Semana Santa: el balneario único de Chile que combina playas, ríos y bosque nativo

Maicolpué se destaca como uno de los balnearios más singulares del sur de Chile, ubicado en la comuna de San Juan de la Costa, en la región de Los Lagos. Este pueblo costero sorprende por sus arenas blancas, sus playas amplias y un río cristalino que atraviesa el paisaje, generando una combinación poco común incluso en esta zona del país.

A diferencia de las playas clásicas chilenas, Maicolpué ofrece una geografía quebrada y verde que modifica el ritmo apenas se llega a la costa. Además de sus atractivos naturales, el balneario cuenta con una variada oferta gastronómica y alojamientos que invitan a disfrutar de la tranquilidad y belleza del entorno.

Junto a Pucatrihue y Bahía Mansa, Maicolpué forma parte de una franja costera en la provincia de Osorno que se caracteriza por su calma y paisajes naturales, muy distinta a la agitación de otros destinos nacionales. En particular, el sector Río Sur destaca por sus aguas cristalinas, ideales para el baño y la recreación.

Pero este pueblo no se limita a sus playas y ríos. El Parque Pichimallay, incluido en la red de Parques Mapu Lahual, suma senderos para hacer trekking, una rica flora nativa y diversas actividades de ecoturismo, aportando una dimensión más amplia al viaje que va más allá del simple descanso junto al mar.

Maicolpué es uno de los balnearios más singulares del sur de Chile.

La identidad de Maicolpué se sostiene en una convivencia armoniosa entre la naturaleza del sur chileno y la cultura huilliche, que imprime tradición y sabor a la gastronomía local. El bosque nativo de la cordillera de la Costa y la cercanía al mar conforman un paisaje donde la cultura costera tiene un peso fundamental.

Durante el verano austral, Maicolpué se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan disfrutar de celebraciones, eventos deportivos y propuestas turísticas que han consolidado su presencia en el mapa del turismo regional. Este movimiento estacional refuerza el perfil del balneario como un destino sereno y auténtico.

En definitiva, Maicolpué no ofrece una sola postal, sino múltiples escenarios que conviven en armonía: la playa, el río, el bosque y la cultura local se combinan para brindar una experiencia única, alejada del ruido de los destinos más masivos y más cerca del pulso genuino de la naturaleza sureña.

Aguas cristalinas y precios bajos: el pueblito de Chile cercano a Mendoza

Un pueblito de Chile comienza a destacarse como una alternativa ideal para quienes quieren evitar los balnearios masivos: Pichidangui. Este pequeño pueblo costero está ubicado en Coquimbo, muy cerca de la provincia de Mendoza, y es especialmente atractivo para familias, amigos, parejas y aquellos que simplemente quieren relajarse lejos del bullicio de una gran ciudad.

Pichidangui no posee grandes edificios ni cadenas hoteleras: predominan las casas de estilo antiguo, las calles tranquilas y una vida cotidiana ligada al mar. La playa principal es amplia, de arena clara, y permite disfrutar tanto de largas caminatas. Además, los cerros que rodean la bahía ofrecen miradores naturales y rincones más apartados para quienes buscan mayor intimidad.