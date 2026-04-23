Trump se dispone a ampliar el programa de acogida de refugiados para sudafricanos blancos

FOTO DE ARCHIVO: Primer grupo de sudafricanos blancos acogidos por Estados Unidos bajo el plan de refugiados de Trump llega a Dulles.

​El Gobierno de Donald Trump está considerando más que duplicar el límite anual de refugiados para traer a más sudafricanos blancos a Estados ‌Unidos, según tres personas familiarizadas ‌con el asunto.

Trump suspendió la admisión de refugiados de todo el mundo cuando asumió el cargo en enero de 2025.

Semanas más tarde, emitió un decreto que daba prioridad al reasentamiento de afrikaners de ascendencia europea, alegando que se enfrentaban a persecución por motivos raciales en una Sudáfrica de mayoría negra. El Gobierno sudafricano niega rotundamente estas acusaciones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos ​se estableció formalmente en ⁠1980 después de que cientos de miles de personas huyeran de las ‌guerras en Vietnam y Camboya. El programa se amplió para ⁠proporcionar un refugio seguro a personas perseguidas de ⁠todo el mundo.

Trump lo ha utilizado casi exclusivamente para traer a su país a sudafricanos blancos, como parte de un cambio radical más amplio de las ⁠normas en torno a la protección humanitaria.

En las últimas semanas, funcionarios ​estadounidenses han debatido ampliar el límite de 7.500 refugiados ‌en 10.000 para permitir que más sudafricanos ‌de etnia afrikáner obtengan el estatuto de refugiado, según fuentes, que hablaron ⁠bajo condición de anonimato para compartir debates gubernamentales no públicos.

La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Estado.

El jueves, el subsecretario de Estado Andrew Veprek afirmó que se estaba considerando un aumento del límite de refugiados, pero ​no proporcionó detalles.

"Estamos ‌analizando el ritmo del reasentamiento en este momento y reflexionando sobre su rapidez, y si también necesitamos aumentar el límite máximo para el año fiscal actual", declaró.

Durante la era del apartheid, que terminó con las primeras elecciones democráticas en 1994, Sudáfrica mantuvo una sociedad segregada ⁠racialmente con escuelas, barrios e instalaciones públicas separadas para las personas clasificadas como negras, de color, blancas o asiáticas.

Los negros representan el 81% de la población de Sudáfrica, según los datos del censo de 2022. Los afrikáneres y otros sudafricanos blancos constituyen el 7% de la población.

Estados Unidos admitió a unos 4.500 sudafricanos como refugiados durante los primeros seis meses del año fiscal, según cifras del Departamento de Estado, ‌a un ritmo que superará los límites actuales de Trump para el programa.

Los únicos refugiados, aparte de los sudafricanos blancos, que entraron este año fiscal fueron tres afganos, según las estadísticas del Departamento de Estado.

Trump fijó el límite máximo de refugiados en 7.500 para el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre ‌de 2025, una cifra récord a la baja respecto al límite de 125.000 al año establecido por el expresidente Joe Biden.

El Gobierno de Trump también está debatiendo la ‌posibilidad de acoger a ⁠refugiados de otras nacionalidades, según una de las personas familiarizadas con la planificación.

Las autoridades estadounidenses están sopesando si las minorías religiosas ​de Irán y de países que formaban parte de la antigua Unión Soviética podrían incluirse en lo que se conoce como el programa "Lautenberg", dijo la fuente.

Con información de Reuters