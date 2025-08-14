Un hit de Soda Stereo es un cover de otro artista argentino.

Soda Stereo es una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, tras marcar un antes y un después con una propuesta disruptiva a nivel musical y estético. Tal fue así que decenas de sus canciones hoy son clásicos pero, para sorpresa de muchos, una de las más conocidas se trata de un cover.

La banda integrada por Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bossio cosechó hits como De Música Ligera, Prófugos, Cuando Pase el Temblor, Persiana Americana y Trátame Suavemente, esta última se trata de una reversión de una canción preexistente. Si bien es uno de los tracks más escuchados de Soda Stereo, los más fans del grupo saben que no es de su autoría.

Trátame Suavemente pertenece al disco debut de Soda Stereo, lanzado en 1984 con el mismo nombre de la banda, y es el hit más grande de ese material discográfico, en el que también se destacan canciones como Sobredosis de TV y Te Hacen Falta Vitaminas. Para sorpresa de muchos, el autor e intérprete original de Trátame Suavemente es Daniel Melero, junto a su banda Los Encargados.

El origen de Trátame Suavemente no solo se relaciona con un desamor: Melero escribió la canción tras ver un discurso de Galtieri, en plena dictadura militar. "Lo estaba viendo por televisión. Tenía un conflicto con mi novia del barrio y los militares tenían esa cosa, como que estaban atorados, en ese roleplay casi gay", señaló el autor, según citó el medio Rock&Pop. De ese modo, varias líneas de la letra de la canción pueden entenderse como un pedido de piedad y empatía a las almas congeladas que estaban en el poder en esa época.

Melero atribuyó a Federico Moura -productor del disco debut de Soda Stereo- el hecho de que Trátame Suavemente terminara dentro del material discográfico: "Que la canción haya terminado tocada por Soda es producto de que Federico sabía que con Gustavo nos unía una gran amistad, más grande que la que yo tenía con él. Si yo hubiera sido el productor del primer disco de Soda, como iba a serlo en el comienzo, jamás les hubiera hecho grabar esa canción, no lo hubiera propuesto siquiera".

La letra completa de la canción Trátame Suavemente

Alguien me ha dicho que la soledad

Se esconde tras tus ojos

Y que tu blusa atora sentimientos

Que respirás

Tenés que comprender que no puse tus miedos

Donde están guardados

Y que no podré quitártelos

Si al hacerlo me desgarrás

No quiero soñar mil veces las mismas cosas

Ni contemplarlas sabiamente

Quiero que me trates suavemente

Te comportás de acuerdo

Con lo que te dicta cada momento

Y esta inconstancia no es algo heroico

Es más bien algo enfermo

No quiero soñar mil veces las mismas cosas

Ni contemplarlas sabiamente

Quiero que me trates suavemente

No quiero soñar mil veces las mismas cosas

Ni contemplarlas sabiamente

Quiero que me trates suavemente