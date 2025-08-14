Quién es Zoe Gotusso, coach de Lali Espósito en La Voz Argentina

Con su experiencia, sensibilidad artística y estilo personal, Gotusso aportará una mirada fresca para guiar y potenciar a los integrantes del equipo.

La nueva etapa de La Voz Argentina avanza con el formato de “knockouts”, donde cada coach debe decidir qué participantes continúan en la competencia. En este proceso, Lali Espósito cuenta con la colaboración especial de Zoe Gotusso, una artista que se ganó un lugar destacado en la música argentina y que aportará su experiencia y sensibilidad artística al equipo.

El papel de Zoe Gotusso en La Voz Argentina

En esta fase del certamen, cada coach recibe el apoyo de un co-coach que contribuye en la selección de los concursantes. Zoe Gotusso fue la elegida por Lali Espósito para acompañarla en esta instancia, formando un dúo que promete potenciar el rendimiento de los participantes.

La presencia de Gotusso aporta una mirada fresca y contemporánea, con un enfoque que combina técnica, interpretación y conexión emocional con el público, aspectos que caracterizan su propio estilo musical.

Trayectoria de Zoe Gotusso

Nacida en Córdoba el 22 de mayo de 1997, Zoe Gotusso es cantante y compositora de pop y bossa nova que se consolidó como una de las voces jóvenes más destacadas del país. Su carrera comenzó a ganar notoriedad con el dúo Salvapantallas, que formó junto a Santi Celli. Con este proyecto recorrieron gran parte de Argentina, Chile y Uruguay, participando tanto en shows propios como en importantes festivales.

En 2018 lanzaron el disco “SMS”, que les valió dos nominaciones a los Premios Gardel. Un año después, el dúo anunció su separación y se despidió con una gira que culminó en el Teatro Ópera de Buenos Aires. A partir de allí, Gotusso inició su camino como solista, presentando sus primeras canciones de forma independiente.

Inicios y formación musical

La historia musical de Zoe Gotusso comenzó de manera particular. En su infancia sufrió un accidente doméstico que le dejó secuelas en las manos. Para ayudar en su recuperación, su madre la alentó a tomar clases de piano. Tiempo después, a los 15 años, recibió como regalo una guitarra, instrumento que se convertiría en su principal aliado creativo.

Formación con sello personal: Influencias del pop, bossa nova y canción latinoamericana

Ese vínculo temprano con la música le permitió desarrollar un estilo propio, caracterizado por una voz suave y cautivadora, letras íntimas y una fusión de géneros que van del pop a influencias del bossa nova y la canción latinoamericana.

Una artista en crecimiento

Con apenas 24 años, Zoe Gotusso ha logrado posicionarse como una de las figuras emergentes más reconocidas de la música argentina. Sus composiciones se destacan por la sensibilidad y la honestidad, y sus presentaciones en vivo combinan cercanía con el público y calidad interpretativa.

Su participación como co-coach en “La Voz Argentina” no solo representa un reconocimiento a su carrera, sino también una oportunidad para compartir con nuevos talentos su experiencia en escenarios y estudios de grabación. Su aporte promete enriquecer el desarrollo artístico de los participantes del equipo de Lali Espósito.